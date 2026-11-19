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Konstituisanjem novog saziva Narodne skupštine Srbije počeo je da teče ustavni rok za formiranje nove Vlade. Pošto je novi saziv parlamenta konstituisan u utorak, 17. novembra, u narednih 90 dana morala bi da bude izabrana nova Vlada Srbije. To znači da bi novi kabinet u Nemanjinoj 11 trebalo da bude formiran najkasnije do 15. februara 2027. godine.

Ipak, predstoji još nekoliko važnih institucionalnih koraka koji će odrediti dinamiku preuzimanja vlasti. Prvi na redu je izbor predsednika parlamenta, koji će, prema Ustavu, preuzeti i funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike. Studentska lista je predložila da predsednik skupštine Aleksandar Čupić.

Aleksandar Čupić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Funkcija predsednika parlamente u ovom trenutku ima specifičnu političku težinu, s obzirom na to da država nema izabranog predsednika i treba da usledi raspisivanje predsedničkih izbora. Jedna od prvih važnih obaveza novog predsednika skupštine biće raspisivanje predsedničkih izbora.

Kada je reč o izvršnoj vlasti, iz Studentske liste najavljuju da bi nova Vlada mogla da bude formirana do kraja godine, iako je zakonski rok za to znatno duži. Tako će naredni period obeležiti dva paralelna procesa: priprema predsedničkih izbora i formiranje nove izvršne vlasti.

Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović izjavio je da je sledeći institucionalni korak raspisivanje predsedničkih izbora i da postoji mogućnost da do kraja godine bude formirana nova vlada.

Ilija Srdanović Foto: Nemanja Nikolić

- Sada je najvažnija tema upravnih organa u Skupštini, krećemo sa izborom predsednika skupštine, to je izuzetno važno jer time biramo vršioca dužnosti predsednika Srbije - podsetio je Srdanović u pauzi konstitutivne sednice.

Studentska lista još ne otkriva ko će biti mandatar za sastav nove vlade, niti ko će biti budući ministri. Izbor kadrova može biti bezgranično širok, jer Ustav ne predviđa da predsednik Vlade i ministri moraju biti poslanici, niti da moraju dolaziti sa izbornih lista. Dakle, zo ostavlja prostor da u novu izvršnu vlast budu uključeni i nestranački kandidati i stručnjaci iz različitih oblasti.

Politicki analitičar Ivan Miletič kaže za Kurir da se tokom konstitutivne sednice pokazala strategija dosadašnje vlasti da što više odugovlači proces izbora predsednika parlamenta i primopredaje vlasti.

Ivan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Po toku sednice očigledno je da opozicija kupuje vreme da što duže zadrži svoje pozicije i odloži primopredaju izvršne vlasti, ali verovatno i da da prostor i vreme nekim svojim kadrovima iz sistema koji nisu radili u skladu sa zakonom. Oni će odugovlačiti koliko god mogu da spreče da pobednici izbora u kratkom ruku preuzmu i konsoliduju vlast - ocenjuje Miletić.

Prema njegovim rečima, izbor predsednika skupštine posebno je značajan, jer se time dobija i novi vršilac dužnosti predsednika Republike, što predstavlja važan korak u procesu preuzimanja institucija.

- Vršilac dužnosti predsednika Republike je sada najbitnija pozicija, jer se izborom predsednika Narodne skupštine praktično dobija novi vršilac dužnosti predsednika Republike i onda Studentska lista ima i konsolidaciju vlasti nad vojskom. Nakon toga treba da se krene u formiranje nove Vlade, da se definišu ministarstva i ministri, čime bi se kompletiralo preuzimanje vlasti na vrhu - navodi Miletić.

Jedna od prvih važnih obaveza novog predsednika parlamenta, nakon preuzimanja dužnosti vršioca funkcije šefa države, biće raspisivanje predsedničkih izbora. Time će biti pokrenut i naredni izborni proces, dok će paralelno trajati dogovori o sastavu nove Vlade i raspodeli resora.