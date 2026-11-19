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Odluku o raspisivanju izbora za članove saveta svih mesnih zajednica (MZ) na teritoriji grada Loznice donela je predsednica Skupštine grada Milena Manojlović Knežević, a objavljena je na gradskom sajtu i Službenom listu grada Loznice. Biće birani članovi 56 mesnih zajednica, koliko ih je na području grada Loznice, a ukupno će biti izabrano 312 osoba. Najmanji broj članova je tri, a najveći devet, koliko ih je u osam MZ.

Poslednji redovni izbori za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Loznice održani su 1. decembra 2019. godine. I tada se glasalo u svih 56 mesnih zajednica, a mandat izabranim članovima saveta po statutu traje četiri godine, odnosno do izbora novog saziva. Od kraja 2023. godine, kada im je istekao mandat, u Loznici nisu raspisani, niti održani novi izbori za savete mesnih zajednica, a na to je često poslednjih godina na zasedanju lokalnog parlamenta ukazivala opoziciona manjina, bez uspeha.