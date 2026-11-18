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Drugog dana Prve sednice novog saziva Narodne skupštine, na kojoj se biraju predsednik i potpredsednici parlamenta, došlo je do polemike između Dejana Šoškića sa „Studentske liste“ i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Nakon što su u utorak verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika, danas se očekuje izbor rukovodstva parlamenta. Oko 15.45 časova Šoškić se javio za reč kako bi ukazao na navodno kršenje Poslovnika, tvrdeći da govornici poslaničkog kluba „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ ne govore o temi sednice.

Vučić mu je odmah odgovorio, iznevši drugačije viđenje situacije. On je ocenio da je predsedavajući Stojan Radenović trebalo da reaguje upravo zbog izlaganja Šoškića.

"Dame i gospodo, nisam želeo uopšte da se javljam za reč, ali želim da podvučem da je odgovornost predsedavajućeg, pre svega, ali i svih naših poslanika, da vodimo računa o sprovođenju Poslovnika. Član 106 Poslovnika kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Mi ovde u kontinuitetu slušamo govornike koji se uopšte ne drže teme i tačke dnevnog reda. Takođe, da podsetim sve koji dobacuju da član 106 ne dozvoljava dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način.

Predsedavajući je trebalo da skrene pažnju svima koji konstantno dobacuju i krše Poslovnik, a morali bi da znaju pravila po kojima svaki poslanik treba da se ponaša. I još jedan član, član 107, propisuje da na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza, kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica. Znači, opet kršite Poslovnik.

Foto: Printscreen

Opet kršite Poslovnik. Na predsedavajućem je da spreči ovakvo ponašanje. Takođe, da se podsetimo još jedne stvari, kako se javnost naše zemlje ne bi dovodila u zabludu: svi poslanici i svi javni funkcioneri u našoj zemlji dužni su da prijave svoju imovinu u imovinskoj karti Agenciji za sprečavanje korupcije, a taj dokument je javan", rekao je Šoškić. Usledio je Vučićev odgovor.

"Dame i gospodo, uvaženi gospodine Radenoviću, trebalo je da opomenete prethodnog govornika, koji je sve vreme, valjda nervozan zbog toka sednice, vikao i pretio narodnim poslanicima prstom. Što su nervozniji i što im slabije ide, to moraju da budu glasniji. Što su argumenti tanji, to je glas viši. Niko od nas nikome od vas nije rekao 'ljudska bedo'. To ste vi govorili našim narodnim poslanicima, i to svima, a ni posle napada na Lidiju Vukićević niste rekli 'izvinite'. Kada budete čuli da neko izgovori tako teške reči, onda nam držite predavanje, a prstom mašite negde drugde i pretite nekom drugom.

Foto: Printscreen

Ovde ne sede ljudi koji vas se plaše. Nisu vas se plašili ni kada ste bili najveća vlast, od 2008. do 2012. godine, ne plaše vas se danas, niti će vas se ikada plašiti. Što se tiče dobacivanja, nikome nisam dobacivao. Pažljivo sam vas slušao i vodio računa da ne izgovorim nijednu reč. Tačno je da ima onih koji dobacuju, ali ne znam kako ne vidite da to rade i na vašoj strani. Kako niste čuli da mi je vaša koleginica pre 30 sekundi dobacila: “Vi ste smešni”? Ili principi postoje samo dok vam odgovaraju, a kada vam ne odgovaraju, tim gore po principe?