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Kandidat Studentske liste za predsednika Skupštine Aleksandar Čupić obraća se posle drugog dana rada parlamenta u novom sazivu.

"Ne bih se usudio da kažem opstrukcija, već veliki broj povreda poslanika", rekao je Čupić o današnjem radu Skupštine.

"Svima je u interesu, bar ako ništa drugo deklarativno, da se ta sednica što pre završi, ali ovakvo predsedavanje ne vodi ka tome da se to tako zaista desi. Ne bih nešto mnogo više o tome; kao jedan ilustrativan podatak sam izvukao da je šef poslaničke grupe 'Aleksandar Vučić - Srbije pobeđuje', juče i danas u govorio je skoro 5 sati ukupno, koliko je predviđeno za raspravu ukupno. To je jedan ilustrativan podatak, ne znam kako bih ga drugačije dalje komentarisao. Moj je neki utisak da to izgleda kao da se i dalje bivša vlast, a sadašnja opozicija, nije pomirila sa realnošću, ali i tome će doći kraj, to je jasno. Ja mogu da kažem da ću se ja starati zaista da se sa takvom praksom vođenja sednica, ako budem u prilici, prestane."

1/8 Vidi galeriju Čupić se obraća u Skupštini Foto: Damir Dervišagić

"Sad, imam nešto što je malo više lično", dodao je Čupić, pa nastavio:

"Moj lični utisak je da, ako želite da u neki dom, pa taj dom bio i Narodna skupština, unesete mir, morate ga prvo imati u sebi. I morate ga sačuvati po svaku cenu. I ja sam zadovoljan što danas nisam izgubio svoj mir, jer da jesam, i danas i juče, ja ne bih bio čovek za to mesto. To je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče moje profesionalne karijere i mog rada van mojih nastavnih aktivnosti, osim što sam jako ponosan što sam sve u svom životu svojim radom postigao, ja ću, naravno, po zakonu podneti izveštaj o svojoj imovini Agenciji za sprečavanje korupcije i dati priliku svima koji su danas spekulisali, klevetali, da mi se izvinu. To nije toliko važno, jer njihov politički rizik, kad iznose neistine, nije toliko velik, jer je kredibilitet mali. Ali svejedno, mnogo je veći rizik to što su oni radili ova dva dana, jer će razlika koja će nastati onog trenutka kad mi budemo počeli da upravljamo tim procesom, dakle procesom zasedanja i vođenja te skupštine, biti veća. E, to već jeste veliki rizik, ali to je njihov politički rizik."

E sad nešto još najličnije, nastavio je Čupić, pa dodao:

"Dakle, ako živite u istini i suočite se sa neistinom, to bi trebalo da svi naši građani, ja to duboko verujem, doživljavaju kako ja doživljavam. To je blagoslov, jer su blaženi oni na koje svedoče lažno. I ja ovaj današnji dan zaista doživljavam kao blagoslov i zahvalan sam na njemu. Jer ko sam ja da se jogunim ako mene kleveću? Kad je najnezlobiviji u subotu vaskrsao Lazara, u nedelju je ušao u Jerusalim, uzeo Sana, a već u petak su vikali: "Raspi ga, raspi! " To bi bilo zaista vrlo sujetno da ja pomislim da meni sad smeta bilo kakva uvreda. To je nešto što sam najličnije imao da vam kažem".

"Razlog mog suzdržavanja, pričam samo u moje ime, mnoge su se kolege suzdržavale, to nije nimalo jednostavno. Mi nismo iz političkog sveta, mi nismo navikli da se na taj način spekuliše i iznose neistine. Morate da razumete ove ljude pored mene. Dakle, oni nisu bili, možda je teška reč, ali u našem političkom blatu. I ja se njima divim kako su uspeli da iskontrolišu i da ne reaguju na način kako bi većina naših građana reagovala. I mi smo tu zato da shvate i naši građani da se može na takvu retoriku reagovati pristojno".

Na pitanje da li podržava predlog Saveza vojvođanskih Mađara da se broj poslanika potrebnih za formiranje poslaničkog kluba za manjinske liste spusti sa 5 na 3, rekao je: