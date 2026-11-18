- Odličan dan u Antaliji na COP-u 31 na dobrim i važnim razgovorima ovde na marginama ovog globalnog skupa za klimatske promene. Danas smo razgovarali sa prijateljimai sa azijskog i sa afričkog, ali i sa američkog kontinenta, i dobili smo potvrde da ono što je urađeno u okviru međunarodnih projekata u oblasti životne sredine je visoko cenjeno. A najviše sam ponosna na činjenicu da i na međunarodnoj sceni prijatelji koji su pravi se uvek prepoznaju, pa tako i danas, i zbog toga imam osmeh na licu - rekla je Pavkov.