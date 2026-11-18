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Poslanik Marko Korać, koji je izabran na listi Srpske napredne stranke, kako se može videti u zvaničnim podacima na sajtu Skupštine Srbije — neće biti deo poslaničkog kluba "Srbija pobeđuje", već se nalazi među samostalnim poslanicima zajedno sa predstavnicima manjinskih stranaka.

Prvog dana konstitutivne sednice novog saziva Skupštine Srbije formirane su dve poslaničke grupe.

Polsanička grupa "Studentska lista", koju predvodi Jovo Bakić, i u čijem se sastavu nalazi 140 narodnih poslanika.

Druga formirana poslanička grupa je "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", na čijem je čelu Aleksandar Vučić i ima 102 poslanika.

Ime poslanika Marka Koraća, izabranog u parlament na listi Aleksandra Vučića, nalazi se, prema zvaničnim podacima sa sajta Skupštine, među poslanicima koji nemaju poslanički klub. Kako se može videti, tu su poslanici manjina - Boris Bajić, Usame Zukorlić, Šaip Kamberi, Visar Mehmeti, Dženan Palamar, Balint Pastor, Ahmed Škrijelj, kao i — Marko Korać.

1/3 Vidi galeriju Poslanik Marko Korać Foto: Printscreen Parlament.gov.rs

Ko je Marko Korać

Marko Korać je prema zvaničnim podacima diplomirani ekonomista sa Palilule, rođen 1994. godine.

Prema zvaničnim rezultatima Republičke izborne komisije, lista koju je na izborima predvodio Aleksandar Vučić osvojila je 103 mandata.

Podsetimo, poslanik SVM Balint Pastor predložio je da se omogući poslanicima nacionalnih manjina da oforme poslaničku grupu ne sa pet, već sa najmanje tri poslanika jer su, kako je naveo, okolnosti na političkoj sceni u potpunosti promenjene u odnosu na prethodni saziv Narodne skupštine Srbije.

Na pitanje o razlozima za taj zahtev, Pastor je kazao da postoji sedam poslanika nacionalnih manjina iz šest različitih političkih stranaka.

- Nije logično da se svi udruže u jednu grupu - kazao je Pastor i dodao da, ukoliko dođe do prihvatanja zahteva, SVM bi morao, s obzirom da imaju dva poslanika, da se udruže sa nekim.