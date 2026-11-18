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Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće ponovljeni na ukupno pet biračkih mesta u nedelju 22. novembra, odlučeno je na večerašnjoj sednici Republičke izborne komisije (RIK).

Na sednici je uvojeno i rešenje o obrazovanju biračkih odbora za sprovođenje ponovnog glasanja na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koje će se održati 22. novembra.

Zamenik predsednika RIK-a Marko Janković je rekao da će izbori biti ponovljeni na biračkom mestu broj 17, Osnovna škola "Samoljica" u opštini Bujanovac, za izbor za članove nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, zatim na biračkom mestu broj 7, OŠ "Breznica", takođe u opštini Bujanovac, za izbore za članove nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine.

Janković je dodao da će se izbori ponoviti i na tri biračka mesta u Subotici.

"Biračko mesto broj 31, Ekonomski fakultet, za glasanje za izbor članova nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, na biračkom mestu broj 10, OŠ 'Sečenji Ištvan' i na biračkom mestu broj 32 OŠ 'Jovan Mikić', za izbor za članove nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine", naveo je on.

Janković je rekao da će se sutra biti primopredaja izbornog materijala za ponovljeno glasanje na tim biračkim mestima.

RIK je 12. novembra doneo odluku o poništavanju glasanja i utvrđivanju neregularnosti na pet biračkih mesta na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, održanih 8. novembra, zbog čega se na tim biračkim mestima glasanje ponavlja.