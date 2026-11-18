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Poslanici novog, 15. saziva Skupštine Srbije, završili su sa radom za danas, a konstitutivna sednica biće nastavljena sutra u 10 časova raspravom o kandidatima za predsednika parlamenta.

Nakon završetka sednice Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", našao se na meti provokacije u holu Skupštine Srbije od strane jednog novinara.

"Vučiću, gde ti je brat Andrej?", upitao ga je novinar obraćajući mu se sa "ti".

"Nesrećo jedna, kod kuće sa svojom porodicom", odgovorio je Vučić.

"Pitam te, gde ti je brat Andrej," nastavio je ovaj novinar.

"Kod kuće sa svojom porodicom. Sram te bilo, nismo mi ovce čuvali zajedno," rekao je Vučić.

Zatim je dobio pitanje od druge novinarke da li će sutra završiti svoje obraćanje, kao što je obećao.

"Ja uvek svoja obećanja ispunjavam," poručio je Vučić pre nego što je napustio hol Skupštine Srbije.