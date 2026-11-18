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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski objasnila je zašto nije poslanik u novom sazivu Skupštine Srbije.

"Mnogi od vas su me pitali zbog čega nisam u Narodnoj skupštini, pa želim da vam odgovorim i podelim sa vama nekoliko misli.

Iako lično nisam u poslaničkim klupama, važno mi je da znate da se u Narodnoj skupštini i dalje čuje glas Srpske stranke Zavetnici, kao i da su ideje koje smo godinama zajedno zastupali i dalje deo političkog života Srbije.

Kao što znate, obavljala sam dužnost ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i tu odgovornost nastavljam da nosim do izbora nove Vlade.

Kao predsednik Srpske stranke Zavetnici, nastaviću da radim ono u šta iskreno verujem, sa istom ljubavlju prema Srbiji i istom željom da sačuvamo ono što nam je najdragocenije.

Verujem da je pred nama vreme slobodarskog saveza i okupljanja svih ljudi koji žele da se bore za naše državne i nacionalne interese, vrednosti porodice, tradiciju, veru, identitet i pravo da budemo svoji na svome.