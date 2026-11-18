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Drugi dan konstitutivne sednice Narodne skupštine obeležile su žestoke polemike, međusobne optužbe i političke prozivke, a rasprava o tome ko će sesti u fotelju predsednika parlamenta prerasla je u mnogo širi obračun političkih biografija, prošlosti i međusobnih odnosa.

Poslanici su preispitivali akademske karijere kandidata, otvarali pitanja imovine i porekla kapitala i raspravljali o tome ko poštuje Poslovnik, a ko zloupotrebljava skupštinsku govornicu. Čuli smo i poruke o budućnosti parlamenta, najave vraćanja kulture dijaloga i upozorenja da bi moglo biti novih političkih sukoba, pa čak i protesta ispred RTS-a.

Kandidat Studentske liste za predsednika parlamenta Aleksandar Čupić dobio je podršku svoje poslaničke grupe i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući Savez vojvođanskih Mađara, Stranku pravde i pomirenja i Albansku koaliciju. Sa druge strane, poslanička grupa „Srbija pobeđuje” ostala je pri podršci svom kandidatu Stojanu Radenoviću, čiju su stručnost i akademsku karijeru njeni predstavnici isticali kao ključne argumente za izbor.

1/8 Vidi galeriju Čupić se obraća u Skupštini Foto: Damir Dervišagić

Gosti "Usijanja" koji su analizirali drugi dan konstitutivne sednice Skupštine Srbije bili su Nemanja Todorović iz Pokreta slobodnih građana, dr Rajko Petrović, politikolog i Borko Kašanski, news direktor Kurira.

Produktivnost Parlamenta Srbije

Juče je bilo mnogo kritika na nedovoljnu produktivnost, a da li je danas situacija bila drugačija, analizirao je Rajko Petrović.

- Danas se mnogo više govorilo o samim kandidatima za mesto predsednika Narodne skupštine, nego što je to bilo juče. Međutim, debata, odnosno izlaganja su išla u pravcu duha koji je vladao juče na sednici. Moramo uzeti u obzir da je ovo prva prilika da pred širom auditorijumom obe političke grupacije predstave svoje uspehe i da upute kritike na račun političkih oponenata. Nema sumnje da je centralna figura i danas Aleksandar Vučić. Rad parlamenta me umnogome podseća na atmosferu koji smo imali posle Petog oktobra, a tada je skupština bila podeljena na dva snažna bloka. Verujem da ćemo govoriti o tome šta se spočitavalo u biografijama kandidata obeju strana. Moram da istaknem da zaista smatram da je u oba slučaja reč o izuzetno stručnim, uglednim i ljudima sa dignetitetom. Dugo vremena Srbija nije imala takva dva snažna kandidata. Jasno je svima ko će biti izabran za predsednika jer o tome odlučuje politička većina koju ima Studentska lista - rekao je Petrović.

Govoreći o početnom radu Skupštine Srbije, prvim testovima odgovornosti i važnosti da se što pre izabere predsednik, Todorović je rekao da nije atipično što se predsednik prvog i drugog dana nije izabrao.

03:26 Nemanja Todorović analizirao zaključke sa drugog dana sednice u Skupštini Srbije Izvor: Kurir televizija

- Od prvog saziva do danas, nikada nije prvog dana izabran predsednik parlamenta. Da ja pamtim, to se nikada nije desilo, procedura je takva da to ne može da se izvede u jednom danu. Rasprava se praktično protegla na tri dana, ali to nam ne govori nešto posebno, parlament i jeste mesto gde se rasprava vodi. Problem je što imamo rasprave bez argumenata, odnosno argumenti nisu političke vrste. Da li je sporno da li je neko nekoga nazvao docentom ili profesorom, pa na to može da se potroši čitav dan. Ne može na tome da se polaže čitava argumentacija, a to je bila glavna zamerka u raspravi i ponavljano je više puta. Rasprava o Radenoviću se svela na to da se ukaže na to kako je najcitiraniji i tako dalje, a ono što sam ja uspeo da vidim jeste da je citiranje veoma problematično kada se priča o kvalitetu ljudi koji su ga citirali. Kada zaronite, vidite da je on najcitiraniji u izraelskim Univerzitetima. Kako će neko da vodi skupštinu ne zavisi od broja citata, niti to da li je neko profesor ili docent - smatra Todorović.

Kašanski je istakao neosnovane primedbe koje su se čule sa obe strane, pa je rekao da nema nikakvog smisla govoriti da se Radenović "prodao", pa je ispričao situaciju koja svedoči da je Radenović skroman čovek.

- Nečija citiranost ili stručnost nije garancija da će biti dobar prvi čovek parlamenta. Izlaganje gospodina Bubnjevića mi se nije dopalo, jer znam Stojana Radenovića, slao sam novinare u njegovo podrumče gde su mu nudili da dobije kabinet, ali je ostao veran svoj podrumu u zgradi. Jako je ružno govoriti da je on otišao zarad nekih para i da se prodao Arapima, kako se može zaključiti od gospodina Bubnjevića. Ne poznajem čoveka, ali mi se nije dopao taj način, ali ni to što su obe strane imale pomalo neosnovane primedbe - rekao je Kašanski.

Kašanski je zaključio temu produktivnosti, rekvaši da to nije ekvivalent u vremenskom okviru, već o sadržajnosti u donošenju odluka.

Foto: Kurir Televizija

- Da li je produktivan ili nije, ne bih merio brzinom, bitno je da bude suštinski i sadržajno produktivan. Ništa nama ne znači ako u sedam dana Parlament usvoji 26 zakona. To nema smisla, niti je dobro. Bolje temeljno svaki zakon, nego ga posle menjati na svakih par meseci. Jasno je da je rok za budžet 20. decembar, a sve da se i vlada brzo formira, mislim da je taj rok uzaludno juriti, pa će Srbija ući u privremeno finansiranje, nije to ništa strašno, već predviđeni mehanizmi. Međutim, ni to ne šalje najbolju poruku. Ako se dve godine borite za vlast, ona je logično da si za istu pripremljen, odnosno da postoje gotova rešenja i sve drugo. Mislim da će vlada nastati onda kada uspeju da strukturno razreše dilemu, o kojoj smo mi pisali, a u Kuriru je naslov 'poslanici ili plenumi' - rekao je Kašanski.

Plenumi

U studiju se pokrenula polemika oko pitanja donošenja odluka i ulozi plenuma, pa je Todorović izneo da su plenumi, ukoliko budu i institucionalizovani, korak napred u demokratiji u Srbiji.

- U javnom prostoru, otkad su proglašeni rezultati, pitanjem donošenja odluke se bave ljudi koji ne podržavaju Studentsku listu. To je za njih krucijalno pitanje. Jedna od ključnih tema za funkcionisanje buduće vlade jeste pitanje donošenja odluka. Kao da smo zaboravili da je u prethodnih 14 godina, umesto plenuma. Da čak institucionalizujemo taj plenum to je opet najdemokratskiji način donošenja odluka u odnosu na to kako su se odluke donosile prethodnih 14 godina, gde se jedan čovek pitao. Sada ti mladi ljudi, plenum, ima način da donosi odluke, a teorija kaže što više ljudi uključite u donošenje odluka, šansa da donesete lošu odluku je manja - kaže Todorović.

Petrović se nadovezao na temu, pa je komentarisao ulogu plenuma u radu buduće vlade.

- Ja sam strogi institucionalista, imamo Ustav Srbije, ljude koji su građane izabrali, a sve ostalo je vanustavna kategorija. Građani su bili spremni i na takvu vrstu rizika, glasali su za ljude iza zavese, ni imena ljudi nisu znali koji će uticati na naš politički život, samo da bi prethodna vlast otišla. To su građani izabrali, videćemo kako će u praksi funkcionisati. Mislim da je Srbija demokratija i da je sve ovo vreme bila. Da nije bila, ne bi došlo do mirne smene vlasti. Ne postoji samo zapadna demokratija, ona ima širok dijapazon, a jedan od njih smo mi. Naša politička kultura je takva da volimo ili želimo da imamo političkog lidera koji će odlučivati o bitnim stvarima. Da li će se to sada promeniti, ostaje da vidimo. Za sada ne vidimo da pokušavaju unutar sebe da profilišu jasnog lidera - rekao je Petrović.

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Kurir.rs

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