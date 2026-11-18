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Šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić istakao je večeras da je ono što se dešavalo u Narodnoj skupštini u protekla dva dana, vezano za govore šefa poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandra Vučića, već viđeno i potpuno očekivano, navodeći da se Vučić ponašao onako kako je to činio u proteklih 14 godina.

Prema Bakićevim rečima, Vučić je za vreme svoje vlasti dnevno satima nastupao po raznim televizijama i pričao šta je hteo, pa je to nastavio da radi i u ova dva dana.

- To je jedan oblik 'verbalne dijareje'. Pominjao je sve i svašta, od jahanja do Informera. Kako, eto, hoćemo da ukinemo Informer, tako jednu sjajnu televiziju. Zli ljudi se urotili i hoće da zabrane Informer. Naravno da treba Informer da bude zabranjen, ali ne samo Informer. Ima još takvih medija - rekao je Bakić na KTV televiziji iz Zrenjanina, prenosi Simptom.

Aleksandar Vučić Jovo Bakić Foto: Parlament.rs, Marko Kranjc

Bakić je kazao da novu vlast čeka puno posla u svim oblastima i veliko breme odgovornosti, s obzirom na to koliko je situacija teška u razvaljenim državnim ustanovama i urušenim medijima.

- Poluge državne moći svakako da je potrebno upotrebiti na efikasan način protiv ljudi koji su prethodno zarobili državu i čiji su ostaci i dalje u delovima državnog aparata. To je prioritet nad prioritetima. Jedno brzo sasecanje veza kriminala i države, za šta je uslov reforma Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde, kako bi te nezavisne ustanove, kojima bi na čelo došle stručne osobe, radile na sebi, pošto kao nezavisne ne možemo mi da ih reformišemo - ocenio je Bakić.