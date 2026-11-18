Slušaj vest

Studentska lista zatražila je da se bez odlaganja javnosti stave na uvid svi ugovori, sporazumi, zaključci Vlade i druga dokumentacija koja se odnosi na projekat "Generalštab", uključujući dokumentaciju o raskidu ugovora sa kompanijom Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa.

"Jedan od prvih zadataka nove Narodne skupštine mora biti stavljanje van snage posebnog zakona (leks specijalis) za Generalštab. Neophodno je i preduzeti sve zakonom predviđene korake za otklanjanje posledica odluke Vlade iz novembra 2024. godine i obezbeđivanje pune pravne zaštite kompleksa", objavila je Studentska lista na svoj sajtu.

Prema njihovoj oceni, Generalštab je postao simbol otpora samovolji vlasti, urušavanju institucija i raspolaganju javnim dobrima mimo zakona i interesa građana. Ipak, raskid jednog ugovora ne znači da su otklonjene posledice svih odluka koje su omogućile pokušaj rušenja Generalšaba.

Studentska lista je istakla da će se zalagati da Generalštab, u skladu sa stručnim vrednovanjem i zakonskim procedurama, dobije status kulturnog dobra kakav zaslužuje.

Istovremeno, dodali su, mora se omogućiti nesmetano utvrđivanje odgovornosti svih koji su učestvovali u eventualnim nezakonitim postupcima, jer raskid ugovora ne može biti razlog za odustajanje od utvrđivanja odgovornosti.

"Naš cilj nije samo da sprečimo rušenje Generalštaba, već da obezbedimo njegovu obnovu. Ona mora biti zasnovana na stručnim istraživanjima, savremenim konzervatorskim principima i javnoj raspravi o budućoj nameni kompleksa. Generalštab će ostati na svom mestu, biće obnovljen i dostupan građanima koji su ga odbranili", poručili su u saopštenju.