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Ulazak glumca i poslanika Studentske liste Bojana Dimitrijevića, poznatijeg kao Pikac iz serije "Vratiće se rode", u skupštinsku salu privukao je pažnju tokom jučerašnjeg nastavka konstitutivne sednice parlamenta. Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić ispratio je njegov dolazak komentarima na račun njegovog ponašanja tokom prethodnog dana, dok je Dimitrijević odgovorio mahanjem.

Kada je Dimitrijević ušao u salu, Vučić mu je dobacio:

- Evo, ušao ovaj što se naspavao juče, obojio sve bojanke.

Nastavio je da komentariše njegov dolazak, uz opasku da se naspavao i da neće zakasniti na blagajnu, ali da, kako je rekao, ne radi kada je reč o obavezama u Skupštini.

- Maše, šta će, naspavao se čovek, za sve pare u Narodnoj skupštini. Na blagajnu da zakasni neće, ali zato kad treba da radi nešto u Skupštini, da se naspava, stručnjak. Sve stručnjaci - poručio je Vučić.

Dimitrijević je za to vreme mahao poslanicima i Vučiću.

Pikac prvog dana sednice doneo bojanku

Glumac, poznat po ulozi Pikca u seriji "Vratiće se rode", prvog dana zasedanja rekao je novinarima da je poneo bojanku za odrasle sa mandalama.

Konstitutivna sednica Narodne skupštine počela je 17. novembra, a jučerašnji nastavak završen je u 18 časova. Glavna tačka dnevnog reda bila je rasprava o predloženim kandidatima za predsednika parlamenta.

Na sednici je Jovo Bakić izabran za šefa poslaničke grupe Studentske liste, dok je Aleksandar Vučić izabran za šefa poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".

Poslanici ni juče nisu izglasali predsednika Narodne skupštine. Predsedavajući Stojan Radenović najavio je da će zasedanje biti nastavljeno danas u 10 časova.