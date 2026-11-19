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Marko Hatlak, slovenački muzičar, izvinio se zbog izbora i izvođenja pesme "Oj Kosovo, Kosovo" ("Sa Kosova zora sviće"), napisanu 1989. godine, povodom 600. godišnjice Kosovskog boja, na nedeljnom koncertu održanom povodom početka Foruma o proširenju EU, u organizaciji Evropske komisije u Briselu.

Kako prenosi slovenačka agencija STA, Hatlak je istakao da je reč o "nenamernoj grešci" i da nije želeo nikoga da povredi.

- Reč je o potpuno nenamernoj grešci, budući da nisam bio upoznat sa pozadinom i značenjem ove pesme. Želim da naglasim da je sigurno ne bismo izveli da sam znao za okolnosti njenog nastanka i značenje ove kompozicije - napisao je Hatlak.

Hatlak, koji je u nedelju sa svojim etno-sastavom Kapobanda izveo instrumentalnu verziju pesme, objasnio je da je dobio zadatak da pripremi program za taj događaj, pri čemu je trebalo odabrati i izvesti deset novih kompozicija, po jednu pesmu za svaku državu.

- Kada sam na Guglu tražio tradicionalnu pesmu sa Kosova, naišao sam na pesmu "Oj Kosovo, Kosovo". Pretraživač je tu pesmu predstavio kao patriotsku. Muziku sam birao iz perspektive muzičara, odnosno na osnovu harmonije, ritma i zvučne slike - napisao je Hatlak, dodajući da zbog kratkog vremenskog roka nije naišao na dodatne informacije o istorijskom i političkom kontekstu pesme.

Kako je još naveo, ni organizator događaja ga tokom odobravanja programa nije upozorio na problematičnost izbora pesme. Hatlak se izvinio svima koji su bili pogođeni ovim događajem, a izvinjenja je uputio i ambasadorima Kosova u Sloveniji i Belgiji, kao i evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos.

- Tokom čitave svoje karijere uvek sam nastojao da ljudima svojom muzikom donosim samo radost i unutrašnji mir. Nikada mi nije bila namera da bilo koga povredim - napisao je Hatlak na Fejsbuku.

Da podsetimo, nakon što su ambasador tzv. Kosova u Belgiji Agron Bajrami i glavni pregovarač Jeton Zuljfaj zatražili hitno objašnjenje od Evropske komisije, a izvestilac Evropskog parlamenta za tzv. Kosovo, estonski poslanik Riho Teras, i od Marte Kos, oglasila se evropska komesarka za proširenje.

Marta Kos izrazila je žaljenje zbog izbora pesme koju su muzičari izveli na koncertu kojim je otvoren godišnji Forum EU o proširenju, te istakla da ona ni na koji način ne odražava stavove Evropske komisije. U izjavi novinarima u Briselu, Kos je kazala da su u Komisiji svesni žrtava i stradanja ljudi na prostoru bivše Jugoslavije u prošlosti, te dodala da potreba za pomirenjem ne podrazumeva zaboravljanje prošlosti i razlika, već izgradnju Evrope u kojoj te razlike neće predstavljati prepreku zajedničkoj budućnosti.

Ovim se jedna instrumentalna melodija pretvorila u prvorazredni politički incident, pokazujući još jednom dvostruke aršine u Briselu.