EVO ŠTA HRVATSKA OČEKUJE OD NOVE SRPSKE VLADE Plenković o nestalima iz poslednjeg rata: "Srbija treba da nam dostavi informacije koje poseduje državni aparat"
- Plenković očekuje da nova vlada u Srbiji obnovi dijalog o pitanju nestalih iz poslednjeg rata i dostavi informacije koje bi pomogle potrazi
- Hrvatska i dalje traga za 1.725 osoba, a Plenković kaže da je u mandatu njegove vlade pronađeno više od 350 posmrtnih ostataka
Hrvatska od Srbije očekuje obnovu dijaloga o pitanju nestalih u poslednjem ratu, izjavio je danas hrvatski premijer Andrej Plenković na otvorenom delu sednice Vlade.
Plenković je ponovio da je pronalazak nestalih i dalje jedan od državnih prioriteta.
"Nakon formiranja nove vlade u Srbiji očekujemo obnovu dijaloga u skladu s više puta naznačenim temama i informacijama koje Hrvatska dostavlja različitim povereništvima s druge strane. Očekujemo da se te informacije, koje zasigurno poseduje državni aparat Srbije, dostave Hrvatskoj kako bismo nastavili potragu za nestalima", rekao je Plenković.
Plenković je o očekivanjima od nove vlade Srbije po pitanju nestalih govorio i juče na obeležavanju 35. godišnjice pada Vukovara.
Plenković je ponovio i da Hrvatska traga za još 1.725 osoba, kao i da su u desetogodišnjem mandatu njegove vlade pronađeni ostaci više od 350 osoba.
Dodao je da se samo na području Vukovarsko-sremske županije još traga za 450 osoba i da će država nastaviti da ulaže sve napore kako bi njihova sudbina bila rasvetljena, preneli su hrvatski mediji.
(Tanjug)