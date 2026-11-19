Politika
VLADA REPUBLIKE SRBIJE U TEHNIČKOM MANDATU ODRŽALA REDOVNU SEDNICU: Usvojeno više odluka potrebnih za dalji rad institucija!
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Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu održala je danas redovnu sednicu na kojoj je usvojeno više odluka, zaključaka i rešenja iz različitih oblasti.
- Usvojeni dokumenti potrebni su za rad državnih institucija i tela i deo su aktivnosti usmerenih na kontinuirano funkcionisanje državnih organa i javnih službi - saopštila je Vlada.
Vlada nastavlja sa obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti i obezbeđivanjem nesmetanog funkcionisanja državnih institucija.
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