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Skoro devet godina posle ubistva Olivera Ivanovića (1953 - 2018), u Srbiji nema ni istrage. potvrdilo je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK).

"Naredba o sprovođenju istrage nije doneta, predmet se nalazi u predistražnoj fazi protiv NN lica“, navodi se u odgovoru JTOK.

Navodi se i da su "u predistražne faze uključene sve bezbednosne službe".

"Predmet je od početka zaštićen kao strogo poverljiv, s obzirom na prirodu krivičnog dela, način izvršenja i posledice. Status predmeta određuje postupajući tužilac", dodali su iz TOK-a.

Oliver Ivanović pre ubistva išao u BIA

Ivanović je pre ubistva otišao u Bezbednosno informativnu agenciju (BIA), piše taj nedeljnik, u tekstu pod naslovom "Šta BIA zna i o čemu ćuti u slučaju ubistva Olivera Ivanovića".

Njegov bratanac Aleksandar Ivanović za "Vreme" rekonstruiše taj odlazak i tvrdi da su "institucije radile na prikrivanju istine".

Oliver Ivanović, jedan od političkih lidera kosovskih Srba, ubijen je 16. januara 2018. u Kosovskoj Mitrovici.