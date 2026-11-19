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Nakon pobede na parlamentarnim izborima 25. oktobra, Studentska lista poručila je da je procesuiranje odgovornih prioritet. Kako su istakli tada, preispitaće se svi projekti odlazeće vlasti, između ostalog i Ekspo, a čiji izložbeni prostor bi od 1. decembra trebalo da bude predat učesnicima. Poslanica Sanja Fric kaže da su svesni da se preuzete obaveze moraju poštovati, ali isto tako, kako naglašava, mora osigurati i bezbednost kako učesnika, tako i korisnika objekata.

Šta će biti sa Expom, možda i najskupljim projektom odlazeće vlasti, jedno je od najvažnijih pitanja koje se nameće predstavnicima Studentske liste koja je osvojila većinu na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Kako zbog međunarodnih obaveza, tako i zbog potencijalne korupcije i prekomernog trošenja novca, na šta su mnogi ukazivali.

Docentkinja Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Sanja Fric koja je u utorak, na prvoj konstitutivnoj sednici Narodne Skupštine Srbije zvanično postala narodna poslanica, u razgovoru za Nova.rs ističe da je veoma važno naglasiti da Studentska lista još uvek nije preuzela poluge vlasti.

"Što se tiče statusa projekta Ekspo, važno je jasno da naglasimo da mi još uvek nismo preuzeli poluge vlasti i još uvek nemamo nikakve formalne ni suštinske nadležnosti nad tim projektom. Za dinamiku, kašnjenje u realizaciji, potencijalno koruptivne ugovore i nepoštovanje procedura, odgovornost je isključivo na tehničkoj vladi čiji mandat još uvek traje", ističe Fric za naš portal.

Naglašava da su kandidati Studentske liste ozbiljni u nameri vladavine prava i jačanja institucija.

"Svesni smo da se preuzete obaveze moraju poštovati, ali isto tako se mora osigurati i bezbednost kako učesnika tako i korisnika objekata i to se mora staviti na prvo mesto", dodaje ona.

Ističe da Studentska lista ima stručne ljudi koji će ovaj projekat sagledati iz svakog ugla. Međutim, pitanje predaje objekata 1. decembra nije pitanje za njih.

"Mi imamo stručne ljude koji ovaj projekat mogu sagledati kako sa arhitektonskog i građevinskog tako i sa pravnog i finansijskog aspekta, ali pitanje predaje objekata 1. 12. i eventualno izostajanje istog i posledica koje zbog toga mogu uslediti, nije pitanje za nas već za odlazeći režim", navodi ona.

Kaže i šta će biti prvi korak Studentske liste u vezi sa Ekspo projektom.

"Nakon formiranja Vlade stručni tim će sagledati projekat sa svih navedenih struka i napraviti strategiju koju će jasno i transparentno komunicirati stučnoj javnosti, građanima Srbije i međunarodnoj zajednici", poručuje ona.

Bliži se 1. decembar

Primopredaja izložbenih prostora međunarodnim učesnicima za Specijalizovanu izložbu Ekspo 2027. treba da bude izvršena 1. decembra. Tako je za Nova.rs rečeno iz Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), organizacije koja je Srbiji poverila održavanje Ekspoa.

Na pitanje da li veruju da će izložbeni objekti zaista biti predati u planirano vreme, navode da bi tog datuma učesnici trebalo da počnu sa preuzimanjem svojih izložbenih prostora i ističu da su od srpskih vlasti tražili potvrdu da se radovi na lokaciji odvijaju prema planu.

Takođe je generalni sekretar BIE Dimitri Kerkences ranije izjavio da odlaganje izložbe Ekspo 2027 praktično više nije moguće.

"Datume održavanja izložbe Ekspo 2027 Beograd, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, utvrdile su države članice BIE kada je izložba zvanično priznata 26. novembra 2024. godine. Svaka promena datuma zahtevala bi odobrenje Generalne skupštine BIE dvotrećinskom većinom. S obzirom na to da je do otvaranja ostalo nešto više od šest meseci, regulatorni rokovi BIE praktično više ne omogućavaju takvu promenu", izjavio je on u intervjuu za list Vreme.