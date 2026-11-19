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Ana Brnabić i Milenko Jovanov obraćaju se medijima iz Skupštine Srbije.

Poslanici liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" govoriće o izjavama na sednici Narodne skupštine.

Miloš Vučević Ana Brnabić Foto: screenshot Video Plus

Jovanov: Umanjivaće prava opozicije



Zamenik šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Milenko Jovanov izjavio je danas da Studentska lista planira da konstantno umanjuje prava narodnih poslanika i prava opozicije, dodajući da je jasno da oni ne planiraju da omoguće opoziciji da ima potpredsednička mesta, niti žele da je uključe kroz odbore i delegacije.

"Još jednom ponavljam da je to prvi put u poslednjih 30 i nešto godina da se tako nešto dešava, da to nikada nikome nije padalo na pamet i da mi imamo sada situaciju koja će u potpunosti isključiti ne samo opoziciju, nego i one ljude koji su za tu opoziciju glasali", rekao je Jovanov na konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine.

Citirao je šefa poslaničke grupe Aleksandra Vučića, koji je rekao: "Ovo je Narodna skupština", i dodao da neko želi da predstavnike naroda koji su izabrani isključi iz upravljanja Narodnom skupštinom.

"Sa druge strane, jasno je da nema transparentnosti koju su obećavali, naprotiv, sakrili su sve što su mogli da sakriju o svom kandidatu za predsednika Skupštine, sakrili su ili falsifikovali delove biografije i, da nije bilo opozicije, mnogo toga o budućem predsedniku Skupštine narod u Srbiji ne bi mogao da čuje", rekao je on.

Prema rečima Jovanova, poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" će i u budućnosti biti tu i boriti se koliko je u njihovoj moći.

"Koristićemo sva poslovnička prava da predstavljamo narod koji nas je ovde izabrao, a onda ćemo obaveštavati građane o tome šta je ono što oni koji se zaklinju u transparentnost zapravo pokušavaju da sakriju od naroda, da podvale i da falsifikuju", rekao je Jovanov.

Foto: Marko Kranjc

"Nema transparentnosti koju su obećavali. Sakrili su ili falsifikovali delove biografije, i da nije bilo opozicije narod ne bi mnogo toga mogao da čuje o njihovom kandidatu za predsednika Skupštine."

"Obaveštavaćemo građane šta pokušavaju da podvale i sakriju od naroda."

Vučević: 1,7 miliona građana nema pravo na predstavnike u Skupštini



Poslanik poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Miloš Vučević izjavio je danas da je Narodna skupština predstavnički dom svih građana Srbije, a ne samo pobedničke liste.

On je na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine, govoreći o odluci Studentske liste da ne da opoziciji mesto potpredsednika Skupštine, rekao da je Srbija prethodnih gotovo četiri decenije, odnosno 36 godina od povratka višestranačke demokratije i političkog pluralizma, prolazila kroz različita iskustva i različite izazove, ali da se nikada nije desilo da nema predstavnika opozicije u skupštinskim telima.

Vučević je dodao da će po prvi put "jedan deo parlamenta da isključi drugi deo parlamenta", odnosno, kako je kazao, sada više od 1.700.000 ljudi u Srbiji nema pravo da ima predstavnike u Narodnoj skupštini.

"Danas smo čuli šta je u stvari ideja, koja nije potpuno realizovana - da mi ne bismo ni smeli da budemo u Narodnoj skupštini. Jer smo mi, kako kaže gospodin Jovo Bakić, 'pod sumnjom organizovana kriminalna organizacija'? On sudi, on optužuje, on donosi presudu, ali ne sudi samo nama, narodnim poslanicima sa liste 'Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje'; on sudi građanima koji su se usudili da glasaju za drugačiju politiku od Studentske liste", rekao je Vučević.

Dodao je da Studentska lista neće dati potpredsednička mesta ni manjinskim strankama, što će, kako kaže, "biti skandal nad skandalima".

Istakao je da je Narodna skupština predstavnički dom svih građana Srbije, a ne samo pobedničke liste.

"Pobednička lista ima mogućnost da formira izvršnu vlast, ali nema pravo da isključuje predstavnike drugih građana, odnosno predstavnike svih građana Republike Srbije. Ovo je skandal nad skandalima, o ovome će se pisati crnim slovima u istoriji Republike Srbije", rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, ovakvo ponašanje Studentske liste je prava revolucija i revolucionarni teror.

"Neka živi sloboda, najvrednija srpska reč, a mi ćemo zastupati interese građana koji su nas izabrali na demokratskim izborima", istakao je Vučević.

Foto: Marko Karović

"Ja sam ponosan na našu listu, na Vučića. Ali narodna skupština je predstavnički dom svih građana. Ovo je skandal nad skandalima, o ovome će se pisati crnim slovima u istoriji Srbije. Oni su ovim sebi ubrzali kraj. Ovo prosto nije normalno."

"Ovo je prava revolucija, i ovo jeste teror. Zato Bakić izgovara da nas treba izbrisati, i da nama nije mesto u Skupštini."

Brnabić: Ljudi su prevareni

Narodna poslanica iz poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić izjavila je danas da u zemlji koju vodi Studentska lista nema pravde, prava, institucija, ustava ni zakona, već će sve biti onako kako oni kažu.

"Na smrt, na smrt. U zatvor, u zatvor. Ti imaš ljudska prava, ti nemaš ljudska prava. Ti imaš građanske slobode, ti nemaš građanske slobode. I treba da se pomirimo da ćemo u narednom periodu, nažalost, živeti u takvom društvu", rekla je Brnabićeva na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

Istakla je da smatra da ljudi nisu glasali za takvu politiku, već da su prevareni kada su im obećavani transparentnost, pravda, vladavina prava i jačanje institucija.

"Kada su za sve to glasali, ponuđeno je sve suprotno tome, to će ljudi tek uvideti i trebaće neko vreme, ali zbog toga je važno da o tome pričamo, da na to ukazujemo i da postoje dovoljno hrabri ljudi koji se neće plašiti da se bore i da o tome slobodno i iskreno pričaju", rekla je ona.

Brnabićeva je istakla da je ponosna na to što je poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" grupa hrabrih ljudi koji će se, kako je rekla, boriti i ukoliko ih budu hapsili.

"Ako treba da nas hapse, kao što su nam to danas najavili ponovo u Skupštini, kako kaže budući ministar unutrašnjih poslova Jovo Bakić, neka nas hapse, borićemo se i tada. Svi treba da se pomirimo u kakvom društvu ćemo u narednom periodu živeti", navela je ona.

Dodala je da je uverena da će ljudi biti razočarani kada shvate da su prevareni jer veruje da ljudi nisu želeli da Srbija bude zemlja kakva je sada.

Prema njenim rečima, kandidat za predsednika Skupštine Srbije iz "Studentske liste" Aleksandar Čupić nijednom se nije obratio narodnim poslanicima, dok je kandidat liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Stojan Radenović odgovorio na svako pitanje koje su postavili narodni poslanici "Studentske liste".