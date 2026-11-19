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Predsedništvo Evropske narodne partije (EPP) juče je preporučilo suspenziju Srpske napredne stranke iz pridruženog članstva, a ta odluka moraće da bude potvrđena na Političkoj skupštini EPP 7. i 8. decembra.

Nakon toga, SNS, koji ima status pridružene članice, jer Srbija nije članica EU, imaće godinu dana da sprovede reforme koje zahteva ova politička porodica.

Manfred Veber, predsednik EPP Foto: APvHanna Arhirova

Prema dokumentu u koji je uvid imao briselski portal Politiko zahtevi koje pred Srpsku naprednu stranku (SNS) postavlja Evropska narodna partija (EPP) da joj ne bi suspendovala status pridružene članice u toj grupaciji odnose se na politiku prema Rusiji, Kini i EU, odnos prema prošlosti, medijima i civilnom društvu, kao i na mirnu tranziciju vlasti.

Reforme koje zahteva EPP uključuju prekid političkog svrstavanja i veza sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i njegovom strankom Jedinstvena Rusija i usklađivanje sa sankcijama EU protiv Moskve, distanciranje SNS od kineske vlade i obnovljeno opredeljenje za evropske integracije.

EPP takođe zahteva od SNS da prestane da veliča preminulog generala Ratka Mladića koji je u Hagu osuđen za ratni zločin. U izveštaju se navodi se da je sahrana Mladića uz podršku države predstavljala prekretnicu za mnoge unutar EPP i doprinela donošenju odluke o suspenziji.

Od SNS je takođe zatraženo da intenzivira saradnju sa organizacijama civilnog društva, da se obaveže na jačanje slobode medija i da obezbedi mirnu predaju vlasti Studentskoj listi, koja je pobedila na parlamentarnim izborima krajem oktobra.

Politiko navodi da EPP od septembra 2025.sprovodi "proces preispitivanja“ kako bi utvrdila da li SNS i dalje poštuje temeljne vrednosti političke porodice, nakon nazadovanja u oblasti demokratije i vladavine prava, kao i obračuna sa demonstrantima.

Rukovodstvo SNS moraće da podnosi mesečne izveštaje EPP, koji takođe planira da na proleće 2027. pošalje posmatračku misiju u Beograd, navodi Politiko.