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Feđa Dimović, član i jedan od osnivača "Beogradskog sindikata" postao je poslanik Narodne skupštine Srbije. Feđa Dimović našao se na meti kritika lidera opozicije Aleksandara Vučić.

"Ja sam uveren da će ljudi u Srbiji to umeti da poštuju i da će to ljudi... A smešno vam, je li? Vama iz 'Briselskog sindikata', je li? Smešno vam je nešto. Vama koji toliko ne znate ništa o Narodnoj skupštini i koji se lažno predstavljate da ste iz 'Beogradskog sindikata' i da ste nekakav nacionalista.

Vi pojma nemate ni šta je poslovnik, ni šta je Ustav. Vi koji juče govorite najgore gluposti ovde o pauzama i o tome kako se kome ne radi, a da ništa pročitali niste. I nešto vam je smešno. I šta vam je smešno? Šta tačno?", pitao se Vučić, a Dimović je u tom trenutku pokazao na njega.

"To što jedan čovek stoji uspravno pred vama i sme da vam kaže u lice koliko ništa ne znate i koliko ništa ne razumete. Idite, bre, drndajte to pevanje, u to se razumete. Pevajte, svirajte, radite šta hoćete, ali nemojte raditi ono o čemu pojma nemate. Pojma nemate ni o čemu. I vi ćete da vodite državu. Da vam ponovim ako niste čuli: idite drndajte, pevajte tamo, igrajte, to znate. O ovome pojma nemate", nastavio je Vučić.

Trenutak kada poslanici Studentske liste slušaju izlaganje Aleksandra Vučića pogledajte u nastavku:

Dimović je u tom trenutku mahnuo rukom, što je privuklo veliku pažnju i postalo predmet komentara na društvenim mrežama. Upravo ovaj Feđin pokret je postao stiker koji prikazuje ovaj trenutak.

Pogledajte u nastavku kako izgleda taj stiker:

Foto: Printscreen Instagram