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Aleksandar Čupić, poslanik sa Studentske liste, izabran je većinom glasova za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Čupić je rođen 1978. godine, a odrastao je u Prokuplju. Kompletan akademski put prešao je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirao, odbranio magistarski rad i stekao doktorsku titulu.

Na matičnom fakultetu radi od 2004. godine, a trenutno je u zvanju docenta pri Katedri za poštanski saobraćaj i mreže.

Njegovo naučno delovanje usmereno je ka optimizaciji u logistici i poštanskom saobraćaju, modelima višekriterijumskog odlučivanja, kao i primeni metaheurističkih metoda.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Projektovanje transportnih mreža primenom evolucionog računarstva: mreža za prenos ekspres poštanskih pošiljaka“ odbranio je 25. decembra 2014. godine.

Aleksandar Čupić Foto: Radule Perisic/ATAImages

Pored objavljivanja i koautorstva na stručnim radovima i učešća na međunarodnim skupovima, član je i organizacionog odbora simpozijuma PosTel.

Život na selu i poljoprivreda

Pored univerzitetskog rada, Čupić se posvetio i poljoprivredi. Sa suprugom i šestoro dece živi u Sopotu, gde vode sopstveno poljoprivredno gazdinstvo. Od 2017. godine bavi se organskim uzgojem povrća i voća. U ranijim javnim istupima napominjao je da je napustio gradski život želeći ličnim primerom da pokaže kako velika višečlana porodica može uspešno da funkcioniše i privređuje na selu.

Angažman u studentskom pokretu

Čupić je privukao pažnju javnosti podrškom studentima tokom demonstracija i šetnji, što je činio i pre zvanične kandidature u okviru Studentske liste.

Posebno je zabeležen događaj iz februara 2025. godine, kada su studenti pešačili ka Kragujevcu.

Tada je, uz pomoć porodice, u Sopotu otvorio svoje plastenike i opremio ih kaloriferima kako bi učesnicima višednevnog marša obezbedio topao prostor za noćenje i oporavak. Nakon javne zahvalnosti studenata Saobraćajnog fakulteta, priključio se i narednim protestnim kolonama. Takođe, među potpisnicima je proglasa „Univerzitetska podrška“ kojim su profesori i saradnici stali uz studente, dok je na predizbornim okupljanjima pevao pesme posvećene ovom pokretu.