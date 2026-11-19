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Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" održao je danas u Skupštini Srbije žestok govor, u kojem je direktno odgovorio Jovi Bakiću i predstavnicima poslaničke grupe na čijem je čelu. U izlaganju koje je obilovalo teškim optužbama, Vučić je govorio o napadima na njegovu porodicu, povezanosti političkih protivnika sa kriminalnim klanovima, Kosovu i Metohiji, ali i o takozvanom "tajkunsko-parazitskom sloju".

Vučić je na samom početku poručio da "nije histeričan i da neće da krešti", obrativši se direktno Jovi Bakiću rečima da je on "brlog po sebi".

Foto: Narodna skupština printscreen

- To što ste histerično vikali ovde i zaurlavali, slika je i prilika vaše nemoći, svih vaših laži i besmislica. Ja ću da vam objasnim i dokažem kakav ste lažov i kriminalac, a prava reakcija kriminalca je da krene grohotom da se smeje kad mu to kažete - rekao je Vučić.

On se osvrnuo na Bakićeve prozivke o kontroli medija i "Informeru", upitavši ga da li je on tužilac ili sudija da određuje koja će televizija da radi, poručivši mu da se ponaša kao "vrhovni kriminalac u zemlji". Vučić je izneo i podatke o gledanosti, navodeći da je "Informer" juče bio dvostruko gledaniji od televizija "N1" i "Nova S" zajedno, jer "narod to želi da gleda", dodajući da njegovi protivnici "žele da gase televizore".

Foto: Pritnscreen

Najteže uvrede i tragedija preminulog deteta

Vidno emotivan, Vučić se dotakao i napada na njegovu porodicu, pomenuvši novinara Milovana Brkića i provokacije na njegovom biračkom mestu.

- Poslali su njegovog zamenika na moje biračko mesto da provociraju. To je čovek koji je napisao za moje sopstveno dete, jer sam imao tu nesreću da mi pri porođaju dete premine, da sam ja tukao svoju ženu u stomak i da je zato dete preminulo. To je kriminalna politika, jer su oni postali vaši ideolozi. I za to ne morate da vičete, to su činjenice - poručio je Vučić.

"Zvicer slavio u Dubaiju uz pogrdne pesme"

Govoreći o kriminalnim grupama, Vučić je snažno demantovao da ima bilo kakve veze sa podzemljem, optuživši drugu stranu za saradnju sa kavačkim, škaljarskim i vračarskim klanom. Podsetio je na snimak supruge Veljka Belivuka koja se "najviše obradovala pobedi Jove Bakića uz reči - vidimo se uskoro na slobodi".

- Zamenik šefa kavačkog klana, Radoje Zvicer, čovek koji je mene želeo više puta da ubije, organizovao je slavlje u Dubaiju, ispisujući pogrdne reči svom velikom prijatelju Aleksandru Vučiću, i čestitao vašoj listi. Imamo snimke da vidite to veliko slavlje u Dubaiju i koju muziku puštaju zbog mog tobožnjeg pada - naglasio je Vučić.

On je dodao da danas "vračarski klan preuzima organizaciju države" u ime druge strane, pali teretane i reketira ljude, te da su "Kavčani" pružali logistiku za izbore.

Foto: Video plus

Kosovo, "obojene revolucije" i bogatstvo

Vučić se dotakao i teme Kosova i Metohije, podsetivši da je 2008. godine proglašena nezavisnost koju je brzo priznalo 85 zemalja, dok je u njegovo vreme "27 ili 28 zemalja povuklo priznanje Kosova".

Osvrćući se na prozivke o bogatstvu, poručio je poslanicima da su gotovo svi prisutni "bogatiji od njega".

- Lagali ste sve vreme. Ja živim u Belvilu, a 90 odsto vas ovde je bogatije od mene, tobože velikog vođe korumpiranog režima. Svi ste se navatali para, i to uglavnom od države uzimate - istakao je Vučić.

Opšta invazija na skupštinski restoran i "parazitski sloj"

Vučić je izlaganje usmerio i na funkcionere koji, prema njegovim rečima, predstavljaju "tajkunsko-parazitski sloj". Prozvao je Čupića zbog stanova i "kosmajske ćelije", upitavši zašto solitere nije prijavio u imovinskoj karti. Obratio se i Jovanoviću i Staniću, pitajući ih koliko su državnih para uzeli "a da nogom nisu kročili u pozorište".

- Slušali smo vaše kašljanje, gledali spavanje i bojanje bojanki u prethodna dva dana. Građane je bilo sramota to da gledaju. Jedino što nisu mogli da vide u živom prenosu je opšta invazija na skupštinski restoran - rekao je Vučić, zaključivši da će druga strana sigurno izabrati "velikog tajkuna za predsednika Vlade i predsednika Skupštine" kada im se ukaže prilika, dok je odgovor na temu Dijane Hrkalović najavio za kraj izlaganja.

Govorio je o navodima da je jedan poslanik SNS podneo ostavku.

- To je kako smo ostali već bez jednog poslanika, pa ako ćete tako, ostaćemo bez deset, jer će desetoro od njih da podnese ostavke. Obradovaću vas i ja u jednom trenutku podnošenjem ostavke, jer znam da ne možete da podnesete da delite kiseonik sa mnom. Pa zato što ne mogu da vas gledam. Toliko ste mi odvratni da ne mogu da vas gledam. Da vam budem pošten, vi ste slika i prilika mog poraza. Vi ste slika i prilika nesreće Srbije. I pošto ste slika i prilika nesreće Srbije, ja ne mogu da budem srećan. A znam da će to vas mnogo da usreći. Hvala vam najlepše. Čuo sam ja danas šta vi mislite o nama. Ja o vama mislim mnogo gore - rekao je on, odgovarajući na negodovanje Bakića.