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Aleksandar Čupić izabran je za predsednika Narodne skupštine Srbije, nakon što su se poslanici o kandidatima izjašnjavali javnim glasanjem, prozivkom. Za mesto predsednika parlamenta bila su predložena dva kandidata - Aleksandar Čupić i Stojan Radenović.

Gosti koji su analizirali ovaj ishod događaja za emisiju "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji bili su dr Rajko Petrović, politikolog i prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik.

- Znate šta, da budem iskren, kolega i ja se bavimo naukom, a ja predajem i na fakultetu. Bliski smo toj profesiji, univerzitetskim profesorima, studentima i svemu što je vezano za akademsku zajednicu, bez obzira na političke stavove. Prirodno je da razumemo te ljude, da smo sa nekima od njih imali profesionalni kontakt i da ih poznajemo. Mislim da su profesori, načelno govoreći, ljudi koji imaju određeni kodeks ponašanja i kulturu. I moj otac je bio u toj oblasti. Zbog toga verujem, odnosno pretpostavljam, da će većina u Skupštini, imajući u vidu da je reč o 140 od ukupno 250 poslanika, uticati i na ostale, pa bi parlament makar u pogledu ponašanja mogao da bude akademski i kulturno uređen. Videćemo - rekao je Petrović.

Dragan Petrović profesor Foto: Kurir Televizija

"Čupić je nenametljiv, korektan i čovek koji smiruje strasti"

Istakao je da je o Aleksandru Čupiću od supruge i njenih kolega sa Saobraćajnog fakulteta čuo sve najbolje, opisujući ga kao nenametljivog i korektnog naučnika koji svojim smirenim nastupom i pojavom može da doprinese spuštanju tenzija u parlamentu.

- Što se tiče Studentske liste, i ranije sam pokazivao simpatije prema njoj. Međutim, da budem iskren, s obzirom na to da je nastala spontano, mislim da ćemo tek u hodu videti kako će se mnoge stvari odvijati. Ipak, kada je reč o samoj formi, smatram da je sve proteklo u atmosferi koja može da dobije pozitivnu ocenu. O Aleksandru Čupiću sam čuo sve najbolje. Moja supruga predaje na Saobraćajnom fakultetu i od nje, kao i od njenih kolega, čuo sam pozitivne utiske. Ja ga, inače, ne poznajem i nisam imao čast da ga upoznam. Čak sam se iznenadio kada sam video koliko je visok, pošto je stajao sa Bodirogom. Ne poznajem čoveka, iako sam više puta dolazio na taj fakultet. Od supruge i njenih kolega čuo sam sve najbolje o njemu - da se ne ističe mnogo, da je nenametljiv i korektan naučni stvaralac. On je i mlađi čovek. Možda nekoga može da zbuni njegova brada, ali mislim da ima manje od 50 godina, dakle, u četrdesetim je, što se smatra relativno mladim. Deluje kao čovek koji smiruje strasti. Sa tom bradom i visinom od gotovo dva metra, mislim da ima i određeni pojavni autoritet. Tako da, s te strane, smatram da je to dobro. Ali videćemo kako će se stvari dalje odvijati - kaže on.

Petrović je ocenio da je izbor novog predsednika Narodne skupštine bio očekivan s obzirom na većinu koju ima Studentska lista, dok je neizvesnost postojala oko toga koga će plenumi odabrati za kandidata.

- Pa, nakon dva i po dana, Skupština je definitivno konstituisana i dobili smo novog predsednika Narodne Skupštine. To je jedna od značajnijih funkcija u zemlji, posebno u nekim nepredviđenim okolnostima, kada predsednik Narodne Skupštine može da zameni predsednika Republike, postane vrhovni komandant Oružanih snaga i tako dalje. Rezultati glasanja su, naravno, bili očekivani, jer političku većinu ima Studentska lista. Mnogo je neizvesnije bilo dok smo slušali različite informacije o tome koga će plenum ili plenumi odabrati za kandidata Studentske liste za predsednika Narodne Skupštine - naveo je.

dr Rajko Petrović, politikolog Foto: Kurir Televizija

- Kao građanin Srbije, gospodinu Čupiću mogu samo da poželim srećan i uspešan rad. Mislim da to treba svako da učini, jer je on predsednik Narodne Skupštine svih nas, bez obzira na to ko je za koga glasao ili nije uopšte glasao na izborima 25. oktobra. Slažem se sa kolegom Petrovićem da je reč o blagom i smirenom čoveku, koji će verovatno pokušati da takvu atmosferu prenese i na celokupan ambijent u Skupštini, što je možda nepredvidivo. Ovu zemlju čeka mnogo izazova, problema i nerešenih pitanja, pre svega na spoljnopolitičkom planu. Narodna skupština će se pretvoriti u arenu političkog obračuna koji će, s obzirom na našu političku tradiciju i kulturu, biti dinamičan i oštar - rekao je on.

Kako je istakao za Kurir TV, oba kandidata za predsednika parlamenta ugledni su stručnjaci, a naglasio je i značaj zastupljenosti drugih političkih opcija i nacionalnih manjina u rukovodstvu Skupštine, ocenivši da konstituisanje parlamenta predstavlja povratak redovnim institucionalnim tokovima.

- Svakako je činjenica da smo imali dvojicu kandidata, dakle, sa obe strane, izuzetno obrazovanih ljudi, uglednih u svojim strukama. Čini mi se da u istoriji našeg parlamentarizma nismo imali tako dva snažna kandidata. Naravno, ni to što je docent Čupić uspešan intelektualac na Saobraćajnom fakultetu, niti to što je gospodin Radenović uspešan matematičar, nije garancija da bi jedan ili drugi dobro vodili Narodnu Skupštinu. Videćemo kako će se odvijati situacija u vezi sa potpredsedničkim mestima u Skupštini. Nisam do kraja ispratio tu dinamiku, ali mislim da bi bilo dobro, i zbog duha našeg parlamentarnog života, da i druge opcije dobiju ta mesta, pre svega predstavnici nacionalnih manjina, što je tražio i Balint Pastor ispred Saveza vojvođanskih Mađara. U svakom slučaju, najveći značaj današnjeg dana jeste u tome što polako, ali sigurno, ulazimo u ono što se zove redovni institucionalni tokovi - za Kurir televiziju, zaključio je Petrović.

03:51 "POLAKO ULAZIMO U REDOVNE INSTITUCIONALNE TOKOVE" Stručnjaci za Kurir TV analizirali izbor novog predsednika Skupštine: "Nenametljiv je i korektan naučnik" Izvor: Kurir televizija

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