"SREĆNO U RADU, PREDSEDNIČE ČUPIĆU!" Milorad Dodik čestitao novoizabranom presedniku Skupštine Srbije
Lider SNSD Milorad Dodik čestitao je Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Narodne skupštine Srbije, poručivši da Republika Srpska poštuje demokratski izraženu volju građana i da će nastaviti da pruža podršku Srbiji.
Dodik je u objavi na Iksu istakao značaj saradnje Srbije i Republike Srpske, navodeći da ona prevazilazi odnose političkih stranaka i počiva na zajedničkom identitetu i interesima srpskog naroda.
- Čestitam Aleksandru Čupiću na izboru za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Izabran je na osnovu programa koji je dobio povjerenje naroda, a taj program u velikoj mjeri korespondira i na dobar način prepoznaje interese Republike Srpske.
Saradnja Republike Srpske i Srbije decenijama pokazuje da ovdje nije riječ o saradnji političkih grupacija, nego o autentičnom osjećaju nadmoćne većine Srba o jedinstvenom identitetu, istoj vjeri i istim izazovima.
Zato Republika Srpska uvijek poštuje demokratski iskazanu volju naroda i uvijek će biti podrška. Srbiju nosimo u srcu iznad svega, a svojim kapacitetima ostajemo iskren partner.
Srećno u radu, predsjedniče Čupiću - poručio je Dodik.
Ovo je biografija Aleksandra Čupića koji je danas, većinom glasova, izabran za predsednika Narodne skupštine Srbije.
Treći dan zasedanja obeležila je žestoka rasprava šefova dveju poslaničkih grupa - Jova Bakića i Aleksandra Vučića.