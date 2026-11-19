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Lider SNSD Milorad Dodik čestitao je Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Narodne skupštine Srbije, poručivši da Republika Srpska poštuje demokratski izraženu volju građana i da će nastaviti da pruža podršku Srbiji.

Dodik je u objavi na Iksu istakao značaj saradnje Srbije i Republike Srpske, navodeći da ona prevazilazi odnose političkih stranaka i počiva na zajedničkom identitetu i interesima srpskog naroda.

Aplauz za Čupića u Skupštini Srbije Foto: Pritnscreen

- Čestitam Aleksandru Čupiću na izboru za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Izabran je na osnovu programa koji je dobio povjerenje naroda, a taj program u velikoj mjeri korespondira i na dobar način prepoznaje interese Republike Srpske.

Saradnja Republike Srpske i Srbije decenijama pokazuje da ovdje nije riječ o saradnji političkih grupacija, nego o autentičnom osjećaju nadmoćne većine Srba o jedinstvenom identitetu, istoj vjeri i istim izazovima.

Zato Republika Srpska uvijek poštuje demokratski iskazanu volju naroda i uvijek će biti podrška. Srbiju nosimo u srcu iznad svega, a svojim kapacitetima ostajemo iskren partner.

Srećno u radu, predsjedniče Čupiću - poručio je Dodik.