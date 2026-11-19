Slušaj vest

Dok se o Aleksandru Čupiću govori zbog nove funkcije predsednika Skupštine Srbije, njegova supruga Ana vodi prilično drugačiji život, posvećen medicini, organskoj proizvodnji i njihovoj brojnoj porodici. Doktorka opšte prakse i specijalistkinja ishrane već godinama živi sa suprugom i šestoro dece u sopotskom kraju, gde su gradski život zamenili imanjem podno Kosmaja.

Aleksandar Čupić Ana Čupić Foto: screenshot YT/agrotvsrbija

Čupići su se iz Beograda preselili 2011. godine, jer su želeli da deca odrastaju u prirodi, imaju prostor za igru i odmalena upoznaju način na koji nastaje hrana. Za Anu je to bila i prilika da život organizuje u skladu sa sopstvenim odrastanjem i navikama koje je želela da prenese na svoju decu.

Od medicine do organske proizvodnje

Ana Čupić rođena je u Prokuplju, a medicinu je završila u Beogradu, gde je upoznala i budućeg supruga. Profesionalni put nastavila je u zdravstvu, a znanje je proširila specijalizacijom iz ishrane na Medicinskom fakultetu.

U sopotskom kraju radi kao lekarka opšte prakse u lokalnom domu zdravlja, dok je istovremeno posvećena porodičnom gazdinstvu "Dr orgAna". Reč je o sertifikovanom organskom imanju koje se prostire na nekoliko hektara.

Aleksandar Čupić Ana Čupić Foto: screenshot YT/agrotvsrbija

Ana je preuzela brigu o uzgoju biljaka i svakodnevnom radu na parcelama, dok Aleksandar pomaže oko logistike i plasmana proizvoda. Tako je porodični posao postao spoj njenog interesovanja za zdravu ishranu i želje da se bavi proizvodnjom hrane na prirodan način.

Jabučar i volujsko srce među sortama koje čuva

Posebno mesto na imanju imaju stare domaće sorte paradajza. Ana sama sakuplja i čuva seme jabučara i volujskog srca, a u proizvodnji vodi računa o plodoredu, očuvanju biodiverziteta i primeni prirodnih metoda zaštite biljaka.

Na gazdinstvu se poštuju pravila organske proizvodnje, bez upotrebe hemijskih sredstava i veštačkih đubriva. Voće i povrće koje ne završi na trpezi prerađuje se u zimnicu bez konzervansa, prema receptima koje je Ana nasledila od baka.

Ana Čupić Foto: screenshot YT/agrotvsrbija

Svoje iskustvo prenosi i drugim proizvođačima, sa kojima razgovara o organskim standardima i značaju povezivanja i udruživanja u zadruge.

Šestoro dece odrasta uz baštu i život na selu

Porodica Čupić danas ima šestoro dece. Odluka o preseljenju iz Beograda bila je, kako se navodi, povezana upravo sa željom da deca imaju drugačije detinjstvo, uz više prostora, prirode i svakodnevnog kontakta sa životom na selu.

Najmlađi članovi porodice odrastaju uz porodično gazdinstvo i postepeno se uključuju u poslove na imanju. Kroz svakodnevne aktivnosti uče kako se uzgajaju biljke i odakle dolazi hrana koju jedu.

1/8 Vidi galeriju Ana Čupić Foto: screenshot YT/agrotvsrbija

Nije im neobično da sami uberu krastavac ili paradajz i pojedu ga odmah u bašti. Za Anu i Aleksandra to je jedan od važnih razloga zbog kojih su se odlučili za život podno Kosmaja - da njihova deca odrastaju uz prirodu i upoznaju ukus sveže ubranog voća i povrća.