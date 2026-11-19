Politika
MARTA KOS SE OGLASILA POVODOM IZBORA NOVOG PREDSEDNIKA SKUPŠTINE: Evo šta je poručila Aleksandru Čupiću
- Marta Kos čestitala je Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Skupštine Srbije i poručila da parlament ima važnu ulogu u sprovođenju mandata građana
- Najavila je saradnju sa Skupštinom Srbije na jačanju vladavine prava, slobode medija i demokratskih institucija
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Evropska komesarka za proširenje Marta Kos čestitala je danas Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Skupštine Srbije, ističući da novoformirani parlament ima ključnu ulogu u sprovođenju "snažnog mandata" koji su mu građani Srbije dali.
- Čestitam, dragi Aleksandre Čupiću, na izboru za predsednika Skupštine. Radujemo se saradnji sa vama i Skupštinom Srbije na jačanju vladavine prava, slobode medija i demokratskih institucija - napisala je Kos na platformi Iks.
Poslanici Skupštine Srbije izabrali su ranije danas za predsednika parlamenta Aleksandra Čupića, koga je predložila poslanička grupa Studentska lista.
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