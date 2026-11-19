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Patrijarh Porfirije čestitao je danas Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Skupštine Srbije, uz želje i molitve da preuzetu dužnost obavlja na dobrobit zemlje i svih njenih građana.

Patrijarh je u čestitki istakao da Skupština, kao najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Srbiji, predstavlja glas građana Srbije, odnosno mesto na kojem se razmenjuju različita mišljenja, stavovi i donose odluke važne za sadašnjost i budućnost zemlje.

"Upravo zato Vaša služba, pored časti, podrazumeva osobitu odgovornost da njeno funkcionisanje bude Bogu ugodno, da omogućuje istinski dijalog, kako bi sve bilo na izgrađivanje dobra (up. 1 Kor 14, 26), kako duhovnog, tako i materijalnog za svakog čoveka i čitavu zajednicu", istakao je Porfirije.

Foto: Printscreen

Dodao je da su njegove molitve usmerene ka tome da novi predsednik Skupštine doprinese miru, pravdi i poverenju.

"Uz najbolje želje za uspeh u obavljanju visoke državne funkcije koja Vam je poverena, molimo se Gospodu da Vam podari snagu kako biste razborito i mudro, doprinoseći miru, pravdi i poverenju, preuzetu dužnost obavljali na dobrobit Republike Srbije i svih njenih građana", naveo je patrijarh u čestitki.