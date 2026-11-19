"DA DUŽNOST OBAVLJATE NA DOBROBIT SRBIJE I SVIH NJENIH GRAĐANA" Patrijarh Porfirije čestitao Čupiću: "Vaša služba podrazumeva osobitu odgovornost"
- Patrijarh Porfirije čestitao je Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Skupštine Srbije i poželeo da dužnost obavlja na dobrobit zemlje i građana
- U čestitki je poručio da parlament mora da bude mesto dijaloga i donošenja odluka važnih za sadašnjost i budućnost Srbije
Patrijarh Porfirije čestitao je danas Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Skupštine Srbije, uz želje i molitve da preuzetu dužnost obavlja na dobrobit zemlje i svih njenih građana.
Patrijarh je u čestitki istakao da Skupština, kao najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Srbiji, predstavlja glas građana Srbije, odnosno mesto na kojem se razmenjuju različita mišljenja, stavovi i donose odluke važne za sadašnjost i budućnost zemlje.
"Upravo zato Vaša služba, pored časti, podrazumeva osobitu odgovornost da njeno funkcionisanje bude Bogu ugodno, da omogućuje istinski dijalog, kako bi sve bilo na izgrađivanje dobra (up. 1 Kor 14, 26), kako duhovnog, tako i materijalnog za svakog čoveka i čitavu zajednicu", istakao je Porfirije.
Dodao je da su njegove molitve usmerene ka tome da novi predsednik Skupštine doprinese miru, pravdi i poverenju.
"Uz najbolje želje za uspeh u obavljanju visoke državne funkcije koja Vam je poverena, molimo se Gospodu da Vam podari snagu kako biste razborito i mudro, doprinoseći miru, pravdi i poverenju, preuzetu dužnost obavljali na dobrobit Republike Srbije i svih njenih građana", naveo je patrijarh u čestitki.
Poslanici Skupštine Srbije izabrali su danas za predsednika parlamenta Aleksandra Čupića, koga je predložila poslanička grupa Studentska lista.