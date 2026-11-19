Dugin je objavu završio na srpskom jeziku rečima "Živela Srbija!"
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PUTINOV IDEOLOG ALEKSANDAR DUGIN O ČUPIĆU: "Izgleda kao jedan normalan tradicionalni hrišćanin, ODLIČNO!"
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Ruski filozof, politikolog i sociolog Aleksandar Dugin, koji važi za ideologa ruskog predsednika Vladimira Putina, oglasio se povodom izbora Aleksandra Čupića, za novog predsednika Skupštine Srbije i pohvalio njegov izgled.
- Aleksandar Čupić, novi predsednik Skupštine (Narodne skupštine Srbije), izgleda upravo onako kako jedan normalan, tradicionalni hrišćanin treba da izgleda - napisao da Dugin na mreži Iks uz fotografiju novog predsednika srpskog parlamenta.
On je još dodao „Odlično!“ i objavu završio na srpskom jeziku rečima „Živela Srbija!“.
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