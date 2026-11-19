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Poslanik liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Milenko Jovanov zamerio je novom predsedniku Skupštine Srbije Aleksandru Čupiću što se, prilikom izbora kandidata za potpredsednike, nije konsultovao ni sa kim sa te liste.

- Mislim da je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine, poštovani gospodine predsedniče. Niste odgovorili na pitanje sa kim ste imali konsultacije, pošto sa nama niste imali konsultacije, a rekli ste da je predlog koji ste uputili proizvod, odnosno produkt ili rezultat konsultacija koje ste obavili - počeo je Jovanov na današnjoj sednici parlamenta.

On je dodao da je Čupić rekao da se konsultovao sa "poslaničkim grupama".

- U ovoj sali ima dve poslaničke grupe, a sa našom se niste imali konsultacije. Da li to onda znači da ste imali konsultacije samo sa svojom poslaničkom grupom? Ili znači da ste imali konsultacije s nekim van ove sale? I da li to znači onda, ako se već ni sa kim niste konsultovali, da ćete biti prvi predsednik skupštine u istoriji Srbije, od povratka višepartizma u našoj zemlji, koji ni sa kim nije razgovarao o konstituisanju Skupštine? Dakle, sa nama konsultacije niste imali. Molim vas, recite sa kim ste se konsultovali i zašto nas na konsultacije uopšte niste ni pozvali. Hvala - rekao je Jovanov.

Foto: Marko Karović

Čupić je tada istakao da će dati kratko objašnjenje.

- Ja sam sve vreme po izboru ovde bio u svom kabinetu, i niko se nije pojavio od vas. Dakle, sa svim poslaničkim grupama koje su se pojavile. To je to - poručio je Čupić.

Međutim, nedugo zatim, Jovanov se ponovo obratio:

- Mi smo danas svedoci nečega što ova skupština nije imala od uvođenja višestranačja do dana današnjeg. Kada je Savez komunista Srbije želeo da se reformiše, jer je shvatio da je nemoguć jednopartijski sistem, onda su poveli raspravu unutar sebe o tome kako treba da izgleda, da li treba uopšte da se uvodi višepartizam u Srbiju, ili treba da nađu neku modifikaciju onoga što postoji. Jedan od predlagača ovoga što vi danas radite bio je pokojni akademik Mihajlo Marković, koji je tražio da se u Srbiji uvede jednostranački pluralizam. Da imate jednu jedinu stranku koja je dozvoljena, da sve druge budu zabranjene, i da onda frakcije te stranke budu i vlast i opozicija i sve ostalo. Vi ste ideju Mihajla Markovića realizovali 36 godina kasnije. Vi ste ideju o jednostranačkom pluralizmu realizovali, odnosno realizovaćete je danas.

Čupić ga je prekinuo rečima:

- Ja se izvinjavam, moram da vas upozorim da se ne držite dnevnog reda i da ne govorite o kandidatima. Dakle, možete samo da govorite o tački dnevnog reda, a ovo vam je upozorenje.

Jovanov je potom nastavio:

- Tačka dnevnog reda je izbor potpredsednika, i ja vam upravo objašnjavam da je ovo što ste danas uradili, gde ste predložili 6 potpredsednika za 6 potpredsedničkih mesta, zapravo jednostranački pluralizam koji je Mihailo Marković želeo da uvede u Srbiju, i nije imao u tome sagovornika, ni u Slobodanu Miloševiću, ni u najtvrdokornijim komunističkim kadrovima tih godina, ali ima sagovornika, ali je našao nekoga ko će biti sledbenik te ideje danas u vama. I ja vam na tome čestitam. Ništa, i drugi put. Što se tiče ovoga što danas radite i što ste predložili, to izgleda ovako. Dakle, predložili ste ne samo kandidate koji treba da zamene opoziciju u ovom parlamentu, nego ste predložili kandidate koji treba da zamene manjine u ovom parlamentu, jer vi ćete da odredite ko može, a ko ne može da predstavlja manjine. Vi ćete da odredite ko jeste, a ko nije predstavnik manjina. Ne manjine, nego vi. A ja vas pitam samo: ko vas je ovlastio na to? Isti oni sa kojima ste vršili konsultacije? Pa ste rekli: "Tibor Lazar", jer će Tibor Lazar da zameni, je l' tako, mađarsku nacionalnu manjinu? I Savez vojvođanskih Mađara koji sedi ovde u parlamentu, koji glasa za sve ovo, ali sedi ovde u parlamentu? Jer nisu oni predstavnici Mađara, nego ćete vi da odlučite ko je predstavnik Mađara. Ali tu već pravite raskorak sa onim što ste sami govorili. Vi ste rekli da ne mogu bošnjačke stranke da predlažu kandidata, vaš šef poslaničke grupe je to rekao, jer ste vi, kako je on takođe rekao, "pobedili u Sandžaku". Voleo bih samo da mi objasni šta pod tim sve podrazumeva - rekao je Jovanov i nastavio:

Foto: Printscreen/Youtube

- Ja znam za taj geografski pojam, znam iz nekih pesama za taj pojam, da ih ne citiram sada, ali ne znam na šta on misli kada govori o tom pojmu. U svakom slučaju je rekao da ste tamo pobedili i da ste tamo uspeli da pobedite prvu narednu listu za ne znam koliko glasova. A kako ste utvrdili da ste pobedili druge stranke manjina? Kako ste utvrdili da ste pobedili Slovake? Kako ste utvrdili da ste najbolje plasirani među Slovacima i Mađarima? Kojom ste to magijom uspeli da utvrdite? Ja bih jako to želeo da čujem. Dakle, vi ćete, plenumi će, ko god već, da utvrdi ko će biti manjine i predstavnici manjina, vi ćete da utvrdite da samo vi imate pravo da birate rukovodstvo Skupštine. Da vam kažem još jednu stvar: ima jedan koji je takođe bio doktrinarni komunista u mladosti, a verovatno je i sad, kao i vaš šef poslaničke grupe.

Čupić ga je potom prekinuo, upitavši ga: "Ja se izvinjavam, je l' se vi meni sada lično obraćate? Zato što ako se obraćate lično, dobićete opomenu."

Foto: Marko Kranjc

- Da, samo da budem siguran, dakle ne meni lično - rekao je Čupić, na šta je Jovanov odgovorio:

- Ja bih po poslovniku samo vama i smeo da se obraćam. Ali predsedniku samo može da se obraća. Ne bih smeo da se obratim nekome drugom lično, ali kada, kao na sudu kad ste, znate, obraćate se sudiji, ne drugim strankama, predsedniku, predsedavajućem, i tako dalje, tamo se obraćam. Naučićete polako. Ali pošto već drugi put ovo radite, vidim da vas jako žulja ta želja da mi izreknete opomenu, pa 'ajde, uradite to, pa da idemo dalje, da se ne mučimo i vi i ja. Izrecite tu opomenu, pa da ja nastavim da govorim dok me ne izbacite.