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Narodni poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor i poslanik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić izjavili su danas da neće podržati predlog za izbor potpredsednika Skupštine Srbije koji je podnela vladajuća većina, jer su predložili da svih šest kandidata bude iz te poslaničke grupe.

Oni su predložili da se razmotri mogućnost promene ovog predloga, kao i da se organizuju konsultacije.

"U ovih 20-ak godina od kada sam ja ovde, a ovo mi je 9. mandat, nikada se nije desilo da opozicione poslaničke grupe nemaju pravo na potpredsednička mesta Narodne skupštine. Pogotovo ne one opozicione poslaničke grupe koje imaju preko 100 članova.

I mislim da se nikada nije desilo da strankama nacionalnih manjina nije bilo ponuđeno da imaju mesto potpredsednika Narodne skupštine, pošto i za narodne poslanike koji ulaze u parlament sa lista nacionalnih manjina glasaju građani Republike Srbije", rekao je Pastor tokom rasprave o kandidatima.

On je istakao da to govori iz principijelnih i metodoloških razloga, a ne iz ličnih razloga.

"Ja nemam apsolutno ništa protiv bilo kog kandidata za potpredsednika Narodne skupštine, ali mislim da nije u redu da svi potpredsednici budu članovi jedne poslaničke grupe. Ne slažem se ni sa tim da i pripadnici nacionalnih manjina budu potpredsednici samo iz vladajuće poslaničke grupe", rekao je Balint.

Foto: Printscreen/Youtube

Dodao je da je juče, u raspravi povodom izbora predsednika Narodne skupštine, rekao da Savezu vojvođanskih Mađara ne treba ništa, nijedna funkcija, ni mesto potpredsednika Narodne skupštine.

"Ali mislim da bi, recimo, narodni poslanik Usame Zukorlić ili narodni poslanik Ahmedin Škrijelj ili narodni poslanik Šaip Kamberi mogao da bude potpredsednik Narodne skupštine. I oni su ravnopravni narodni poslanici, i za njih su glasali građani Republike Srbije i nijednom od njih ovaj nije prvi mandat", naglasio je Balint.

Objasnio je da zbog toga misli da taj predlog nije dobar jer, kako je rekao, nije u skladu sa načelima demokratije, pluralizma i višestranačja.

"I verovatno nema više proceduralnih mogućnosti, ali ipak, može i ovaj predlog da se povuče, pa bih vas ja zamolio, gospodine predsedniče, da ipak izvršimo nekakve konsultacije, najdobronamernije vam sve ovo govorim, i još jednom podvlačim, nama iz SVM ne trebaju potpredsednička mesta, ali mislim da bi predstavnici nacionalnih manjina, koji su ušli u parlament sa lista nacionalnih manjina, mogli da budu isto pored vas i da vam pomažu u radu", ocenio je Pastor.

On je istakao da je poslednji put kada je neko pokušao da objasni da je dovoljno da se iz poslaničke grupe vladajuće većine ili vladajuće stranke imenuje potpredsednik Narodne skupštine je bio Oliver Dulić 2007. godine, koji je, kako je naveo, na Radio Subotici govorio o tome da svi treba da budu članovi Demokratske stranke, nema veze kom narodu ili kojoj veri pripadaju, i onda će Demokratska stranka da određuje ko će biti potpredsednik Narodne skupštine.

"Ali smo i tada reagovali, i moram da kažem da je i Oliver Dulić kao predsednik Narodne skupštine korigovao svoje stavove, pa je gospodin Esad Džudžević bio potpredsednik Narodne skupštine u tom sazivu od 2007. godine", naveo je Pastor.

Usame Zukorlić Foto: Ilija Ilić

Poslanik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić izjavio je da neće podržati predloge za potpredsednike Narodne skupštine, ali da će glasati jedino za Adema Mavrića, jer su iz istog kraja.