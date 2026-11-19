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Tokom rasprave o izboru potpredsednika Narodne skupštine Srbije došlo je do incidenta kada je poslanica grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić burno reagovala nakon što je predsedavajući Aleksandar Čupić opomenuo Aleksandra Vučića zbog nepridržavanja dnevnog reda.

Brnabić je potom prišla predsedavajućem, što je izazvalo dodatnu pažnju u skupštinskoj sali i prekinulo tok rasprave. Čupić je u jednom trenutku proglasio pauzu, ali je ona otkazana, jer su se opozicioni poslanici povukli.

03:35 Čupić izrekao Vučiću opomenu, Brnabić i Jovanov došli do predsednika parlamenta Izvor: Video plus

Brnabić i Jovanov su dobili opomene jer su prišli stolu predsedavajućeg mnakon što je Čupić izrekao opomenu Vučiću zbog neproidržavanja dnevnog reda tokom izlaganja.

Čupić je prethodno upozorio Vučića da se pridržava tačke dnevog reda, što je rasprava o izboru potpredsednika, a Vučić je rekao da mu je opomena izreknuta jer je za poslanike Studentske liste rekao da nisu demokrate, a za Čupića da nije isposnik kao sto su ga predstavili.

"Za to nikada nijedan šef poslaničke grupe u istoriji srpskih skupština nije dobio opomenu. Nikada. Nisam vas opsovao. Nisam vas uvredio. Nisam rekao ni jednu ružnu reč, ni jednu nepristojnu reč, ništa. Ovo je samo dokaz terora i najbolji pokazatelj o kojem sam govorio", rekao je Vučić.

Nakon izricanja opomena poslanici SNS ustali su u znak protesta, a Čupić je proglasio pauzu od 15 minuta, a kkao su se poslanici vratili na mesta i uspostavljen red odustao od pauze i dozvolio Vučiću da nastavi izlaganje.

Kada je Vučić završio izlaganje, rečeno mu je da su opomenuti i Brnabić i Jovanov, nakon čega je on pozvao poslanike svoje poslaničke grupe, a Čupić proglasio pauzu od 10 minuta.