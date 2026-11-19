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Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić se posle odsustva vratio u skupštinsku salu i obratio se predsedniku parlamenta Aleksandru Čupiću kritikujući način na koji vodi sednicu.

"Četiri opomene u roku od 45 minuta niko u istoriji Srbije nije izrekao", rekao je Vučić zbog opomena koje je Čupić izrekao poslanicima liste "Srbija pobeđuje".

On je kritikovao i to što je, kako kaže, "ovo prvi put u istoriji Srbije" da među potpredsednicima skupštine nema predstavnika opozicije.

"Mi smo odlično razumeli tu poruku, nećete da razgovarate ni sa kim, ovo je prvi put u istoriji višestranačja da nema nijednog potpredsednika da nije iz vladajućih", rekao je Vučić.

Foto: Video plus

Vučić je zatim dodao da ga niko nije zvao na konsultacije oko predloga za potpredsednike Skupštine Srbije.

"Sve vreme sam bio dostupan, nijednog sekunda me niko nije pozvao", rekao je on.

"Umrla je demokratija u Srbiji", nastavio je Vučić.

"Dali ste šest potpredseničkih mesta sebi", rekao je Vučić.

Čupić je zatim više puta upozorio Vučića zbog vređanja narodnih poslanika.

"Još malo, pa ste mogli da izaberete stručnjaka Kokanovića", rekao je Vučić koji je naveo da "od škole ima samo malo odmor".

"Ovo je deveti put da ste me preknuli, govorio sam sve vreme o rušenju i gaženju institucija... Ja sam bio 13 ili 14 godina poslanik, neke teške reči sam izgovarao, nekad ne, nikad mi se ovo nije dogodilo da mene neko devet puta prekine, a da nijednu ružnu, uvredljivu reč nisam izgovorio", rekao je još Vučić Čupiću.

Foto: Printscreen/Youtube

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić potom je izrekao opomenu Aleksandru Vučiću.