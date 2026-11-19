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Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić komentarisao je večeras predloge za potpredsednika Skupštine Srbije.

- Dali ste 6 potpredsedničkih mesta sebi da biste se vozikali u limuzinama sa tinu-ninu, da biste bili mnogo bogati i uspešni, a da ne omogućite nikome drugom, posebno manjinskim predstavnicima, da bi mogli da rade svoj stranački posao. Nama nije potrebno. Nama to nije važno - rekao je Vučić.

- Mi smo danas čuli sve što je vaš program. Nije trebalo da nam ga objašnjavate, jer vidim da prethodnih dana ste navalili u ove poslušničke medije sa tim što je ChatGPT mogao da napiše da bi ljudi voleli da čuju i da bi ljudi voleli da vide. Samo nam nikako niste dali program kako će to da izgleda u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i sad vidimo i zašto. Narodna skupština Republike Srbije je telo u kojem će biti apsolutna vlast jednih, koji će da prekidaju, upozoravaju, opominju i izbacuju one koji nijednu uvredljivu reč nisu rekli -

- Vi ste time napravili zid između vas i svih drugih. I da budem potpuno otvoren, srećan sam zbog toga. Vi ste mislili da ćete vi da budete najsrećniji. Nećete verovati, ja sam najsrećniji zbog toga. Najsrećniji sam zbog toga jer mi olakšavate posao. Ne moram, i kao neko ko je obavljao najviše državne funkcije, da se držim onoga čega bih morao da se držim, a to je: dijalog, odgovornost, ozbiljnost, posvećenost u radu, uvek želja za komunikacijom, za rešavanjem problema, uvek stavljanje što će svakako ostati, ali ne moram to vama da objašnjavam i da govorim da Srbija uvek bude ispred svega - rekao je Vučić.

On je potom naveo da su četvorica policajaca u civilu poslata u prostorije SNS-a u Novom Beogradu.

- Policija nije upadala u političke stranke nikada. Ali evo, došlo novo doba, institucije rade svoj posao, potpredsednici ne postoje, ali policija upada. A znate zašto? Da bi donela kaznu za jedno od 11 vozila koja se vode na Srpsku naprednu stranku. Negde je neko išao ne znam kojom trakom, i zbog toga dolaze ne saobraćajci, nego 4 policajca u civilu u prostorije stranke - rekao je on.

Detalje sa današnjeg zasedanja pročitajte u posebnoj vesti.

On je potom naveo da su četvorica policajaca u civilu poslata u prostorije SNS-a u Novom Beogradu.