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Narodna poslanica poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić izjavila je večeras da u parlamentu Srbije od danas ne stanuju demokratija i sloboda govora i ukazala da što su "jači i besprizorniji diktatura i teror" "Studentske liste" očigledniji, to će snaga, uverenje i posvećenost opozicije u Skupštini Srbije biti jači.

"Rekli smo pre tri dana, danas ponovili, ovde više ne stanuje demokratija, ali večeras smo videli da je, nakon što su oslobodici Studentske liste izabrali svog predsednika parlamenta, pored demokratije ukinuta i sloboda govora", kazala je Brnabićeva na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine.

Foto: Damir Dervišagić

Istakla je da se nikada nije desilo da u prvih sat vremena predsednik parlamenta na konstitutivnoj sednici izrekne sedam opomena.

Brnabićeva je ukazala da je predsednik Skupštine Aleksandar Čupić u prvih sat vremena predsedavanja izrekao opomenu svakom poslaniku opozicije koji se javio za reč.

"Samiru dve, Milošu dve, Aleksandru Vučiću jednu, meni jednu, Jovanovu jednu", kazala je Brnabićeva.

Istakla je da u parlamentu sada ima samo diktature Studentske liste koja planira za sebe šest potpredsednika Skupštine, a ne ponudi nijedno potpredsedničko mesto listi koja je osvojila 40 odsto glasova, ali ni za liste nacionalnih manjina.

Kako je rekla, šta god da se ne svidi Studentskoj listi, tu je njihov predsednik Skupštine, "vrhovni diktator", da izrekne opomenu.

Navodeći da je bila predsednica parlamenta u prethodnom, 14. sazivu parlamenta Srbije, Brnabićeva je navela da su je na konstitutivnoj sednici u tom sazivu narodni poslanici opozicije gađali toalet papirom.

"I nijedan nije dobio opomenu, to je bila diktatura Aleksandra Vučića i SNS-a, a danas ako se usudite da predsedniku Skupštine kažete 'nisi isposnik', vi dobijete opomenu. Aleksandar Vučić je dobio opomenu jer je velikom Čupiću, idealu antičke lepote, rekao da nije isposnik", kazala je Brnabićeva.

Istakla je da su nju tokom prošlog saziva, kao i poslanike tada vladajuće većine, gađali jajima, prskali protivpožarnim aparatima, gađali dimnim bombama i naglasila da niko nije isključen sa sednice.

Foto: Damir Dervišagić

"To je bila diktatura protiv koje je trebalo ustati. Nema više demokratije, a ni slobode govora. Samo tako nastavite vi sa Studentske liste, nastavite da pokazujete pravo lice, da nema demokratije i slobode govora, da pokazujete da verujete u rasne teorije, najgore arijevske teorije zato što mi nemamo nikakvo pravo. Oni imaju pravo da nam kažu da smo bednici, mafija, ubice, imaju pravo sve da nam kažu, ali kada kažete Čupiću da nije isposnik, već tajkun sa sedam ili devet stanova i ne znam koliko hladnjača i kamiona, odmah sledi opomena", rekla je Brnabićeva.

Dodala je da se vraća u salu kako bi nastavila da se bori za Srbiju i protiv terora i diktature.