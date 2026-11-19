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Poslanica Studentske liste, Aleksandra Štimac rekla je na današnjoj sednici Skupštine Republike Srbije da je SNS dostavila problematičan tekst biografije poslanice Lidije Vukićević.

"Počela je da glumi u filmovima od 1985. kada je dobila ulogu u Žikinoj dinastiji. Tada je imala 22 godine i glumila je atraktivnu kućnu spremačicu Liliku. Dobijala je slične uloge u filmovima sličnog žanra kao što su Špijun na štiklama, Vampiri su među nama. Već 30 godina nije imala značajnu i zapaženu ulogu zbog čega je postala poslušnica režima Aleksandra Vučića", pročitala je Aleksandra Štimac tražeći od SNS da se izvini Vukićević.

Poslanik SNS Milenko Jovanov rekao je da se dešava da poslaničke grupe u aktima napišu nešto čekajući da se neko "zakači".

"Lidija za to zna, napisali smo ono što vi o njoj govorite sve ovo vreme", rekao je Jovanov.

Dodao je da su znali da će poslanici SL jedva dočekati ove rečenice.