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Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i poslanik "Studentske liste" Feđa Dimović sukobili su se tokom rasprave u Skupštini Srbije.

- Nemojte da mi pokazujete srca. Ja, na vašu žalost, nisam homoseksualac. Ja o vašoj muzici i drndanju s Kokanovićem ne ulazim - obratio se Vučić poslaniku "Studentske liste" Feđi Dimoviću.

I predsednik Skupštine Aleksandar Čupić je opomenuo Dimovića da prestane da gestikulira.

Nakon toga, usledila je rasprava dvojice govornika praćena teškim optužbama.

- Apelujem na to da se poslanicima ne obraćamo ovde direktno i da ne pominjemo članove porodica, jer bi moglo mnogo toga da se kaže o članovima porodica poslanika koji se nalaze sa leve strane, i o njihovoj umešanosti u organizovani kriminal, upravo ono o čemu je danas ovde govorio i naš šef poslaničkog kluba - rekao je Dimović i nastavio:

- Upozoravam vas: neprimereno obraćanje narodnim poslanicima direktno dok je ovde sedeo predsedavajući Stojan Radenović, koji nije učinio ništa da uvede disciplinu među ove ljude koji su od ovog visokog doma napravili hajdučku pećinu. Čuli smo da sam ja nekakav briselski sindikat, iako su ovde ljudi koji su potpisali Briselski sporazum i učinili akt veleizdaje zajedno sa Dačićem i predali sve institucije, srpske države na Kosovu i Metohiji, i oni se usuđuju da za nekoga kažu da je "briselski sindikat". Nije to ništa. Oni su mene i tokom kampanje nazivali i ustašom i "zagrebačkim sindikatom". Njihovi botovi na društvenim mrežama su pretili, vređali moju decu od 5 i od 2 godine, nazivali ih ustašama, prostitutkom... To su ljudi čiji predsednik nije smeo na bošnjačkoj televiziji da kaže da se u Jasenovcu desio genocid. Pa pitam: da li sada mislite da se u Jasenovcu desio genocid, ili to ne smete i dalje da kažete? - rekao je Dimović, a onda ga je Čupić isključio jer mu je isteklo 2,5 minuta.

Potom je usledio odgovor Vučića na tvrdnje Dimovića, koji je prvo rekao da Čupić nije opomenuo Dimovića iako je izgovarao najteže laži i najgore klevete.

- Samo nešto da vam kažem: pustili ste da govori o našim porodicama kao članovima organizovane kriminalne grupe, a vi ste kriminalci, čisti, nepatvoreni, pravi kriminalci, i sve vreme lažete i obmanjujete javnost, sve vreme.

Vidite, rekao je da nisam smeo da kažem da je u Jasenovcu genocid. Ja sam to rekao sa govornice Ujedinjenih nacija, rekao da je u Jasenovcu genocid. Moji preci su stradali nadomak Jasenovca, sram vas bilo, meni ćete da držite lekcije. Moj otac nije video svog oca jer su ga ustaše ubile. Rođen ovde jer su mu majku proterali preko Drine, pa su je prebacili, rođen u školi između Svilajnca i Despotovca, pa ćete meni da držite predavanja o patriotizmu? Vi ćete da mi pričate da je Briselski sporazum veleizdaja? - rekao je Vučić.

On je potom naveo da je dobro da se u Evropi čuje o čemu se priča ovde.

- Videćemo šta ćete da uradite sa Kosovom i Metohijom. Mnogo je važno da kažete, uzgred, Briselski sporazum je potpisao Ivica Dačić, ne ja, ali ni to nije problem. Evo, ja sam bio saglasan sa tim jer je to bilo najmanje loše u tako i toliko teškom trenutku. A sačekaćemo vas da vidimo šta ćete od Kosova da nam ostavite. Jer ovde sedite vas 80 koji ste bili u režimu koji je doprineo da 85 zemalja prizna nezavisno Kosovo, a Vučić je doprineo da 28 zemalja otprizna nezavisnost Kosova. U tome je razlika između vas i nas - odgovorio mu je Vučić.

Nakon toga, Čupić ga je prekinuo podsetivši da replika mora da traje 2,5 minuta.

- Ja se izvinjavam, ja se izvinjavam. Ja sam vama dopustio repliku u iznosu od 2 i po minuta - rekao je Čupić

- Molim? - rekao je Vučić.

- Da, samo molim, da objasnim. Samo da objasnim, samo da objasnim. Dakle, da ne biste vi zloupotrebili to što ste predlagač i odgovarali gospodinu Dimoviću 10 minuta. Dakle, ja se nisam mešao 2 i po minuta. Sada vas molim da se vratite na tačku dnevnog reda, ako se javljate kao predlagač - rekao je Čupić.

- Ali ja se nisam javio za repliku. On se prvo javio za repliku, pa za poslovnike. Meni to nije smetalo. Ništa mu nisam ni dobacio - rekao je Vučić.