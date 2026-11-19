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Studentska lista izrazila je sumnju da odlazeća vlast pokušava da obezbedi radna mesta svojim kadrovima u javnim preduzećima i ustanovama pre promene vlasti i zatražila hitnu obustavu novih zapošljavanja dok se ne provere kadrovsko stanje i opravdanost raspisanih konkursa.

U saopštenju navode da informacije o iznenadnom raspisivanju konkursa za zapošljavanje na neodređeno vreme u školama, vrtićima i drugim javnim ustanovama u Novom Sadu, Inđiji, Šidu i drugim gradovima izazivaju sumnju da je reč o pokušaju partijskog zapošljavanje.

Studentska lista tvrdi da javne institucije ne smeju da budu partijski plen, a radna mesta koja se finansiraju novcem građana nagrada za političku lojalnost.

Zahtevaju da se obustave sva nova zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama dok se ne sprovede, navode, temeljna, nezavisna i transparentna provera kadrovskog stanja, sistematizacije radnih mesta i opravdanosti novih zapošljavanja.

Prema stavu te liste, nakon provere zapošljavanje bi trebalo da se odvija isključivo putem zakonitih, javnih i transparentnih konkursa, pod jednakim uslovima za sve kandidate i na osnovu stručnosti i kompetencija.

U saopštenju ističu da škole i vrtići moraju biti mesta znanja, stručnosti i jednakih mogućnosti, a ne, kako ocenjuju, uporišta stranačkog zapošljavanja.

Takođe tvrde da su zaposleni u javnim i gradskim preduzećima bili izloženi pritiscima i ucenama.

Studentska lista upozorila je i rukovodioce javnih ustanova da će njihov rad biti pod lupom i poručila da će, ukoliko se utvrdi da su postupali suprotno javnom interesu, snositi zakonom predviđene sankcije.