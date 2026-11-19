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Poslanik Studentske liste Dejan Šoškić poručio je da je pred novim sazivom Skupštine Srbije mnogo posla, te da će među prvim zadacima biti formiranje skupštinskih tela, raspisivanje predsedničkih izbora i izbor nove vlade.

Komentarišući dalji rad parlamenta nakon što je danas izabran novi predsednik skupštine, Aleksandar Čupić, Šoškić je rekao da će se vrlo brzo videti efikasnost rada parlamenta.

- Videćemo vrlo brzo, doneće se plan rada, a ono što je sigurno pred nama jeste da treba ne samo da se raspišu predsednički izbori već i da se formiraju sva radna tela Skupštine Srbije. U tom kontekstu je i posao izbora buduće vlade, a onda nakon toga i budžet. Ima dosta stvari, uključujući i elemente programa koji su bili deo programa Studentske liste - naveo je Šoškić.

Dodao je da je vrlo verovatno da će buduća vlada biti manjeg sastava i efikasnija, ali da će njen konačan izgled zavisiti od predloga koji budu usledili.