Politika
STUDENTSKA LISTA SE SUTRA U 10 SATI OBRAĆA JAVNOSTI: Konferencija za medije ispred Palate pravde
Slušaj vest
Studentska lista najavila je da će sutra ispred Palate pravde, nakon održanog ročišta, biti organizovana konferencija za medije na kojoj će se obratiti studenti koji su optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije.
"Sutra 20. 11. u 10č
Palata pravde
Konferenciјa za mediјe
Nakon ročišta, obratiće se studenti koјi su neosnovano optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbiјe."
Podsetimo, tužilaštvo je odbacilo optužnicu, a ključni dokazi na kojima se zasnivala optužba prethodno su izuzeti iz postupka. Očekuje se da ovo bude poslednje ročište, na kojem bi trebalo da bude uručena oslobađajuća presuda.
Reaguj
Komentariši