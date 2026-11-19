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Studentska lista najavila je da će sutra ispred Palate pravde, nakon održanog ročišta, biti organizovana konferencija za medije na kojoj će se obratiti studenti koji su optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije.

"Sutra 20. 11. u 10č

Palata pravde

Konferenciјa za mediјe

Nakon ročišta, obratiće se studenti koјi su neosnovano optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbiјe."