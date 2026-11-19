Politika
HIT SCENA U SKUPŠTINI TOKOM GLASANJA ZA POTPREDSEDNIKE: Usame Zukorlić ustao, izgovorio OVO i dobio gromoglasan aplauz
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Poslanik manjinske Stranke pravde i pomirenja (SPP) Usame Zukorlić dobio je gromoglasan aplauz poslanika koji su se našli u skupštinskoj sali pri glasanju za potpredsednike parlamenta.
Naime, opozicija predvođena Aleksandrom Vučićem napustila je salu.
Poslanici Studentske liste su redom glasali za šest kandidata te liste, a onda je Zukorlić došao na red da glasa.
Ustao je i rekao:
Foto: Printscreen/Youtube
"Ja glasam isključivo za mog zemljaka Adema Mavrića".
I za taj potez dobio je aplauz.
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