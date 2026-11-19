Slušaj vest

Šefovi poslaničkih grupa "Studentska lista- studenti pobeđuju" i "Srbija pobeđuje" Jovo Bakić i Aleksandar Vučić ponovo su večeras, završavajući izlaganje o predlozima za potpredsednika Skupštine Srbije, ušli u žestoku raspravu. Ovom prilikom, Bakić je dobio opomenu, dok je istu kaznu ranije zaradio i Vučić zbog nepridržavanja dnevnog reda.

Inače, poslanik se za opomenu kažnjava oduzimanjem 10 odsto plate.

U zaključnoj raspravi, prvo je reč imao Bakić.

- Poslanice i poslanici, samo ću odgovoriti kratko na nekoliko stvari koje su se čule. Dakle, ja ne znam ko je sve ispoljavao zadovoljstvo i sreću što je Studentska lista pobedila. To mogu biti i Radoje Zvicer i supruga Veljka Belivuka, ali što se njih tiče, oni nemaju podršku Studentske liste. Dakle, oni mogu podržati koga god hoće, ali Studentska lista njih podržati neće. Druga stvar, što se tiče veroispovesti i crkve: svaka vera u Boga je dozvoljena. Crkve će imati normalan rad kao i dosad, tu nema nikakvih promena. Dakle, svi vernici mogu biti potpuno spokojni, ništa se neće promeniti u njihovom životu. Kritika patrijarha nije isto što i kritika crkve. Izvinite, ali to je moj stav. Što se tiče demokratije, institucija, znate da je neko drugi govorio o tome, ja bih imao puno poverenja. Ali s obzirom na 14-godišnje iskustvo, i naročito na iskustvo poslednje dve godine, kada je vođen rat protiv prosvete i mladosti jedne zemlje, to teško može da se prihvati - rekao je Bakić.

Foto: Printscreen/Youtube

On je dalje naveo:

- Inače, sve ovo što ste vi "načelno" govorili, mogao bih da potpišem. Problem je što se nije tako postupalo sa pozicija vlasti. Što je, kad govorimo o nacionalnim manjinama, znate, studentska lista je ubedljivo pobedila i u Novom Pazaru i u Sjenici. Dakle, Bošnjaci su mahom glasali za studentsku listu, a takođe je pobeđena i Srpska napredna stranka. To je jedna stvar kad je reč o Bošnjacima. Druga stvar kad je reč o Mađarima: Savez vojvođanskih Mađara je, čini mi se, imao 6 poslanika prethodno, sada ima 2. Drugim rečima, studentska lista je ubedljivo pobedila i među Mađarima. I naposletku, 3/4 Slovaka glasalo je za studentsku listu. Drugim rečima, kao ubedljivi pobednici među manjinskim narodima u Srbiji, smatramo da treba odati poštovanje ljudima iz tih zajednica koji su glasali za studentsku listu. E sad, jednu stvar da kažem: mene je duboko ganulo izlaganje, i ovo govorim iz srca, gospođe Tasić-Knežević, i u ime naše poslaničke grupe obećavam da ćemo uvek biti otvoreni za probleme romske zajednice i da uvek može da nam se obrati. Mi ćemo sa zadovoljstvom sarađivati sa gospođom Tasić-Knežević - rekao je Bakić.

On je potom naveo da nije slučajno što su stranke doživele brodolom na ovim izborima.

- One su doživele brodolom jer su svojom političkom praksom pokazale da su otuđene od naroda. I u takvoj situaciji mi moramo da nalazimo drugačije mehanizme, jer ja potpuno razumem da se vi osećate povređenim, i razumem vas zbog čega je to tako, ali mi moramo da stvorimo drugačiji politički sistem, i tada će opet političke stranke biti sasvim dobrodošle kada se same restruktuiraju. Možda će se pojavljivati nove, možda će neke stare se revitalizovati, to ćemo videti. Što se tiče tajkuna, znate, Siniša Mali je ipak jedan tajkun. Nenad Popović je ipak jedan tajkun. Karići su takođe tajkuni. Pa onda veze koje imate sa Stankom Subotićem - Canetom, to je takođe tajkun. Pa vi ste pustili da to suđenje zastari, da se on vrati u zemlju, održava s vama najbolje odnose. Imao je medije...- pričao je Bakić.

Tada je Čupić upozorio Bakića.

- Pa onda Jovanjica, pa Konjuh, pa to su afere koje su vezane za vaš režim. To su tone i tone skanka i marihuane.

Potom je Čupić "uručio" opomenu Bakiću, koji je nastavio:

- Zbog čega mi biramo potpredsednike sa naše liste, a ne iza drugih lista? I ovo je sve bilo u kontekstu toga. A vaše je pravo da me kaznite, kao i druge. Zahvaljujem se.

Na kraju, Bakić je samo dodao:

- E, da, otkud nadimak Oskar?

Vučić se javio da odgovori Bakiću:

- Nisam imao ništa protiv reči koje je izgovarao gospodin Bakić. U odnosu na jutrošnji histerični istup, neko mu je rekao da popije bromazepam pa da "deluje malo mirnije" večeras. Kaže gospodin Bakić: "Kritika patrijarha nije kritika crkve." Moram da vam kažem, patrijarh predstavlja našu crkvu, a nije samo pitanje kritike, već je pitanje pogrdnih naziva koje ste koristili za našeg patrijarha, nazivajući ga "profiter", čime ste želeli da kažete da je orijentisan ka mahinacijama, finansijskim manipulacijama, i da mu je važniji profit od onoga što je njegov posao u odnos u prema pastvi, prema narodu i prema crkvi. To mnogo više govori o vama nego o našem "svetom patrijarhu". I dovoljno govori o odnosu Studentske liste prema crkvi, i dobro je da to ljudi čuju.

- Rekli ste: "Da ne govorim ja o demokratijama i institucijama, mogli biste to sve da potpišete." Vidite, govori vam čovek za čije vreme, u 14 godina, nijedna televizija nije ugašena, a vi ste za 14 dana 3 puta pokušali da ugasite jednu televiziju. I još nekoliko. Zato što niste 14 dana, a ne 14 godina, u stanju da trpite drugačije mišljenje. Kažete posebno zbog poslednje 2 godine, kada smo izvršili veliki napad na prosvetu. Bio je toliko strašan napad na prosvetu da ste formirali partijske stranačke odbore na našim fakultetima, na našim školama, a mi povećali plate prosveti i visokom obrazovanju od 22%, ono što nikada nisu imali kao toliko i tako veliko povećanje. I tu sad ima još jedna važna stvar. Vidite, ovi vaši poslušnici, podrepaši, pokorne sluge iz tužilaštava i policije, gone ljude zbog "sigurnih glasova". Nikad nisam razumeo šta je tu problem i šta je tu protivzakonito. Hapsite ljude zbog sigurnih glasova, pa kažete: "Skupljali su se u toj i toj instituciji." Ljudi, vi ste nam okupirali fakultete, vi ste nam blokirali škole, vi ste nam decu izvukli iz škola. Na fakultetima se ne uči, nego se vodi politika, što je suprotno Ustavu Srbije. I sve to mi smo pustili. Kao i više od 30.000 kriminalnih blokada ulica, trgova i svega drugog u našoj zemlji. Pustili demokratski, čuvali ljude i gledali da im se nigde ništa ne dogodi. Najveći deo napada je išao sa te strane, najpre prema organima reda, a kasnije prema svima drugima. Videli ste i napad na gospodina Bogdanovića, koji je upucan sa 2 metka, nekoliko ljudi je nožem ranjeno, i uvek je to bio slučaj takav da je jedan od pripadnika studentsko-blokaderskog pokreta to uradio onome koji drugačije misli. Toliko o demokratiji.

Foto: Printscreen/Youtube

- Kada govorite o principima, ovde u Narodnoj skupštini uvek smo imali potpredsednike iz opozicije. Uvek. A vaše objašnjenje, samo da vidite koliko je netačno, i ne tražim vam izvinjenje, srećan sam jer vidim da se niste bavili analizom izbora. Vi ste pobedili, vi se bavite analizom progona, a ne analizom izbora. U Sjenici niste pobedili vi, u Sjenici smo pobedili mi. Mi smo bili najsnažnija politička stranka, zatim vi, zatim lista gospodina Zukorlića. I mi nemamo nikakav problem, iako smo pobedili u Sjenici. Verovatno smo dobili gotovo sve srpske glasove i nešto bošnjačkih glasova. Još nismo kompletnu analizu napravili. Ali moje pitanje je: Pa kakve to veze ima? Što gospodin Zukorlić ne bi dobio svog predstavnika ovde? O čemu vi govorite? Kažete: "Mi smo tu pobedili, pa ćemo mi da damo naše poslušnike sa naše liste da budu tu kao potpredsednici." Pa vi morate da napravite reprezentativnost. Mi smo vas pobedili u 70 i nešto opština. Dakle, ljudi, i vi nećete da date nijednog potpredsednika za to. Nijednog potpredsednika za to nećete da date. Ni to nije dovoljno. Ništa nije dovoljno. Zato što ste vi rešili da vi menjate politički sistem, i tu dolazimo do vaše najopasnije izjave. Ovo sve ostalo su petparački trikovi koje je lako objasniti. Vidite, to je kada ste rekli: "Narod je nezadovoljan političkim partijama." Da, tačno je. Vodi se ta kampanja protiv partija. Ali ono što ste vi napravili, kad govorite o tajkunima, i o tome ću nekoliko reči, kad govorite o tajkunima, vi ste, ljudi, istinski tajkunsko-parazitski sloj. Vas 95% ovde ljudi radi u državi. Niko vas dirao nije. Hranili smo vas i tetošili i čuvali kao malo vode na dlanu. Lepo živeli i svi bogato živeli. Ovde imate one, pobeže onaj što je 300.000 evra klepio, nešto ga sramota, pa otišao negde.

- Govorili ste o nekim imenima. Za neke ste ljude u pravu. Siniša Mali nije nikakav tajkun. Siniša Mali je svoj novac zaradio do 2012. godine, a od 2012. godine je radio najodgovornije poslove, časno i pošteno, iako ja znam da ste dobili nalog da mu pronađete nešto zbog čega bi morao da bude uhapšen, jer to kod vas ide po nalogu, a ne po zakonu. Ne po tome da li je to neko uradio ili ne. Zato su išle te laži i o 24 stana u Bugarskoj, i o mnogo drugih stvari. A za ove druge, tačno je. Nego da vas pitam, kad već pričamo o tome: pa što nam niste predstavljali, iako ja to nikada ne bih rekao, gospodina Čupića kao tajkuna? Što nam niste predstavili vašeg budućeg premijera kao tajkuna? Ovog koji vas je finansirao kao najveći finansijer kampanje Nordeus? Branko. Pa što nam to niste rekli? Čovek nije platio 30-40 miliona evra ovde u zemlji, poreza, nego je otišao u Irsku. Vi govorite nekome o tajkunima. Pa vi ste upravo tajkunsko-parazitska lista. Baš to, i ništa drugo. Stanko Subotić Cane, inače, u svojoj zvaničnoj izjavi je obelodanio, i ja to imam negde, obelodanio koliko je novca dao vašim kolegama iz Demokratske stranke. Mislim da je napisao, ubijte me, 5 ili 10 miliona evra.

Vučić se osvrnuo i na Bakićevo pitanje "odakle nadimak Oskar":

- A što se tiče Oskara, jutros je glumio nervoznu tetku, a sad je kao miran. Nemam pojma. Nikad nisam bio ni na Skaju ni na Skajpu, nemam pojma ni o čemu od svega toga, niti me interesuje. A glavna optužba im je bila oduvek, podsetiću vas, dogovorio je Vučić da Darko Šarić ne sme da leži više od 10 godina, ne sme da mu bude kazna 10 godina, ili tako nešto. Eno, čovek je u zatvoru 14 godina. 14 godina! I teško da je iko mogao da predvidi da će toliko dugo da bude u zatvoru, imajući u vidu da mu se do tog trenutka nisu stavljala na teret ubistva, koja mu se stavlja na teret tek od 2022. ili 2023. godine, na osnovu te komunikacije. Šta je to što vi u stvari meni govorite? Govorite mi da pojma nemate o čemu pričate. Nisam nikada video tog čoveka, nisam mu video nikada ni brata. Nikada nisam video ni Luku Bojovića, nikada nisam video ni Veljka Belivuka. I nikada ni sa kim od njih nisam razgovarao - rekao je Vučić.

On je rekao da je on pohapsio te ljude.

- U tome je razlika između mene i vas. Zamislite sad mene da kažem: "A kako li je to zaboravio po drugi put danas da pomene Vračarski klan? " To su oni koji danas upravljaju Srbijom, to su oni koji danas pale teretane, to su oni koji danas reketiraju naše mesare, tesare, klesare i sve biznismene po Srbiji. Kako to da ta kriminalna grupa koja upravlja Srbijom u ime studentske liste, je opet zaboravljena i ponovo ih nisu pomenuli? To je inače, da vam kažem i ime glavnog tog čoveka, Džoni Vušović, mi tražili njegovo izručenje na Dominikani. Mi tražimo izručenje i čekamo u 6 ujutru. U pola 4 ga jedna od najmoćnijih svetskih agencija otima. Nikada nam ga ne isporučuje zato što je važne poslove obavljao za jednu od najmoćnijih svetskih agencija. Samo da to imate u vidu. Ali to ćete sve da savladate, doći će vreme. Ali mi je čudno kako to da izbegavate da pominjete Vračarski klan. Kako to da vam nikad ne padne na pamet? Kakve su to tajne veze između studentske liste i Vračarskog klana? - upitao je Vučić.

On je potom nastavio govor oko potpredsenika Skupštine.