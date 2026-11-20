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Drugi deo političke jeseni u Srbiji obeležiće sednice tek konstituisane Skupštine Srbije, predsednički izbori i formiranje nove Vlade Srbije, što bi moglo da znači povremene tenzije i teške reči na relaciji opozicija - vlast, ali ne i paralisanu državu kakvu smo imali u prethodne dve godine, ocenjuju analitičari. Kako kažu, nova Vlada Srbije bi mogla biti formirana tek nakon predsedničkih izbora, čije se raspisivanje sada očekuje.

1/53 Vidi galeriju Skupština Srbije, drugi dan konstitutivne sednice Foto: Marko Kranjc

Tri dana konstitutivne sednice parlamenta doneli su varnice među poslanicima SNS-a i Studentske liste dok je predsedavajući bio Stojan Radenović kao najstariji poslanik u parlamentu. Ostaje da se vidi kako će skupština funkcionisati kada njome bude upravljao tek izabrani predsednik parlamenta Aleksandar Čupić.

Jedan od prvih zadataka Čupića koji je trenutno i v.d. predsednika je da raspiše predsedničke izbore, a u skladu sa zakonom i Ustavom u opticaju su samo dva datuma: 20. ili 27. decembar. Takođe, pošto je parlament konstituisan počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade.

Sve to obećava prilično zanimljivu političku jesen i zimu u Srbiji.

Aleksandar Čupić Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Nastavak kampanje kakvu smo imali u prethodnom periodu

Politikolog Ognjen Gogić za "Blic" kaže da je sve što se dešava poslednjih dana u Skupštini "ostatak onoga čemu smo prisustvovali u poslednje dve godine u Srbiji".

- Ovo je nastavak kampanje koju smo imali u prethodnom periodu. U poslednje dve godine je bilo vrlo tenzično, a sada imamo tranziciju vlasti ka novoj parlamentarnoj većini. Zato mislim da će ovaj recidiv tenzija trajati u Skupštini još nekoliko dana ili nedelja - ocenjuje Gogić.

Kako kaže, očekuje da Studentska lista uskoro u potpunosti upravlja Skupštinom Srbije.

Ognjen Gogić, politikolog Foto: Kurir Televizija

- Nova vlast će izborom predsednika parlamenta kontrolisati sva dešavanja na sednicama. Prema najavama, SNS neće dobiti ni mesto potpredsednika parlamenta što znači da ta stranka ni u jednom neće rukovoditi sednicama. To može dovesti do određenih tenzija kada predsednik parlamenta bude oduzimao reč poslanicima SNS koji će se verovatno zbog toga žaliti ili napuštati sednicu - navodi Gogić.

Predsednički izbori "politički antiklimaks"?

Dodaje da će predsednički izbori koji po slovu zakona i Ustava moraju da se održe do 27. decembra biti svojevrstan "politički antiklimaks".

- Svi su mislili da će vanredni parlamentarni izbori biti prvo, a predsednički izbori drugo poluvreme borbe SNS-a i Studentske liste. Međutim, sada stižu najave da SNS neće imati kandidata na tim izborima, što znači da Studentska lista praktično neće imati konkurenta - analizira Gogić.

Aleksandar Vučić Foto: Parlament.rs

Kada je reč o formiranju nove vlade, Gogić ne očekuje da će do toga doći tako brzo.

- Studentska lista je najavila da će prvo doneti zakon o vladi i ministarstvima tako da mi se čini decembar kao realan datum za formiranje vlade. Mislim da će vlada biti formirana pre predsedničkih izbora, samo ostaje pitanje budžeta za narednu godinu. S tim što ne smatram da je privremeno finansiranje kraj sveta - ocenjuje Gogić.

Prelazni period između dve vlasti

Kako kaže, dok se ne formira nova vlada imaćemo prelazni period između dve vlasti.

- Biće verovatno još teških i žustrih reči pogotovo u skupštini u narednom periodu, ali ne verujem da će to mnogo okrnjiti njen kredibilitet. Nismo svakako britanski parlament. Takođe, ne verujem da će narednih meseci biti ni blizu velike tenzije kakve su bile prethodne dve godine kada je država praktično bila paralisana, a i vlada je pala. Nova vlada će svakako moći da donosi odluke i sprovodi svoju politiku - zaključuje Gogić.

"Nadam se da će skupština biti mesto gde će se razgovarati bez teških reči"

S druge strane, Aleksandar Lukić, naučni saradnik Instituta za političke studije, očekuje da sednice parlamenta budu kao do sada "relativno pristojne".

Aleksandar Lukić Foto: RTS Printscreen

- Nadam se da će skupština biti mesto gde će da se razgovara bez teških reči i sa jedne i sa druge strane. I u ovih nekoliko dana skupština je radila relativno pristojno bez obzira na teške reči. Ipak, su poslanici vladajuće većine i opozicije sedeli jedni preko puta drugih i razgovarali - navodi Lukić.

Kako kaže, nova vlada se najverovatnije neće formirati do predsedničkih izbora.

- Personalni sastav vlade će govoriti kakvu će politiku vlada voditi i zato mislim da Studentskoj listi nije u interesu da formira vladu pre predsedničkih izbora. Studentska lista će nastojati da na euforiji nakon pobede na vanrednim parlamentarnim izborima ostvari i pobedu na predsedničkim izborima - ocenjuje Lukić.

Da li će SNS izaći na izbore?

Iz SNS-a stigle su najave da ta stranka možda neće učestvovati na predsedničkim izborima, ali Lukić nije siguran u to.

- Mislim da još postoji mogućnost da SNS učestvuje na izborima i na to ukazuje nastup poslanike te stranke u skupštini. Iz tog nastupa se vidi želja SNS-a da očuva svoje biračko telo i ne prođe kao stranka Viktora Orbana u Mađarskoj koja je odmah nakon izbornog poraza izgubila veliki deo biračkog tela. Zato nisam siguran da je za SNS najbolje rešenje da ne izađe na predsedničke izbore - analizira Lukić.

Foto: Marko Kranjc

Dodaje da se verovatno u SNS-u lome između dve odluke:

da ne izađe na predsedničke izbore i suoče se sa kritikama da se plaše izbora bez obzira na razloge takvog čina

da izađe na izbore i ostvare slabiji rezultat nego na vanrednim parlamentarnim izborima što bi moglo da se protumači da su izgubili legitimitet koji su imali do 25. oktobra

Lukić ne isključuje mogućnost da SNS podrži kandidata iz neke druge stranke.

- Recimo, Branimir Nestorović je najavio da će se kandidovati na predsedničkim izborima, kao i Branko Pavlović, a možda će i Ivica Dačić izaći na te izbore - navodi Lukić.

Očekuje se smanjenje tenzija

Kako kaže, generalno očekuje da tenzije na političkoj sceni budu manje nego do sada.

- Tenzije su već sada manje nego što su bile pre i neposredno nakon izbora. Nije više onakva euforija kakva je bila od i nakon 25. oktobra. Slede nam predsednički izbori koji će po svemu sudeći biti 27. decembra pošto je malo verovatno da će se glasati 20. decembra, odnosno na drugi dan svetog Nikole - zaključuje Lukić.