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Potez novoizabranog predsednika Narodne skupštine i vršioca dužnosti predsednika Srbije, Aleksandra Čupića, koji se pre preuzimanja predsedavanja prekrstio i poljubio zastavu Srbije, izazvao je reakcije jednog dela javnosti.

Čupić se prekrstio pred zastavom Srbije Foto: Instagram Printscreen

Među onima koji su prokomentarisali taj čin je i direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi, koji je ocenio da takav gest nije bio potreban u najvišem predstavničkom domu.

- Kršćenje Aleksandra Čupića pred zastavom Srbije i ljubljenje zastave pre preuzimanja predsedavanja Skupštinom bilo mi je potpuno nepotrebno. Poštujem svačija verska uverenja i pravo da ih slobodno ispoljava, ali Narodna skupština nije verska institucija, već najviše predstavničko telo svih građana Srbije, vernika i ateista, pravoslavaca, katolika, muslimana, Jevreja i svih ostalih - naveo je Leširi na Iksu i dodao:

- Crkva Svetog Marka nalazi se na nekoliko koraka od Skupštine, sinagoga malo dalje, Bajrakli džamija na Dorćolu, a u centru Beograda ima još bogomolja. Za svakoga ponešto, prema sopstvenim uverenjima ili neuvrenjima. Ali Skupština treba da ostane prostor građanske jednakosti, političke odgovornosti i svetovnosti države, bez verskih rituala i demonstrativnog patriotizma.

Predsednik Skupštine ne predstavlja jednu veru, jedan etnicitet ili jedan pogled na svet, već sve građane Republike Srbije. Poštovanje države ne dokazuje se ljubljenjem zastave, već poštovanjem Ustava, zakona, institucija i prava svakog čoveka. Voleo bih da upravo to postane nova parlamentarna tradicija - napisao je Beširi na Iksu.

Podsećamo, na jučerašnjoj sednici Skupštine Srbije, Aleksandar Čupić izabran je za predsednika te institucije, a izabrani su i potpredsednici, a svi kandidati su sa Studentske liste - Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić.

Koji minut pre ponoći i Mirjana Radaković je jednoglasno izabrana za generalnog sekretara.