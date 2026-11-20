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Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je sinoć, u nastavku konstitutivne sednice Skupštine Srbije, da je osnovno demokratsko načelo da vladajuća većina predloži potpredsednike sa lista stranaka nacionalnih manjina.

Odgovarajući poslanici Studentske liste Aleksandri Štimac koja je rekla da lista "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" nije predložila nijednog poslanika nacionalnih manjina za potpredsednika parlamenta, Vučić je rekao da bi to morala da uradi parlamentarna većina, a ne opozicija.

- Zato što to uvek mora da radi režimska većina. Mi imamo pravo da se bavimo partikularnim interesima, partijskim, ovakvim, onakvim. Vi nemate. I trebalo je samo da se dogovorimo. Logično je bilo da vi imate tri potpredsednika, dva mi, jednog Balint Pastor, odnosno Savez vojvođanskih Mađara, i svako će vam to na kugli zemaljskoj reći. Samo vi to ne možete da razumete. I to je trebalo da bude plod dogovora, onaj na koji nas niste pozvali - rekao je Vučić.

1/53 Vidi galeriju Skupština Srbije, drugi dan konstitutivne sednice Foto: Marko Kranjc

On se zatim obratio poslaniku Saveza vojvođanskih Mađara Balintu Pastoru rekavši da se nikada nije dogodilo da oni, kada su bili na vlasti, da nisu podržali predstavnike manjina da budu u telima Narodne skupštine.

Vučić se zatim osvrnuo i na tvrdnju Aleksandre Štimac da nisu ništa rekli ni o svojim kandidatima za potpredsednike, rekavši da to nisu činili zato što, kako je rekao, znaju da će izabrati svih šest potpredsednika sa njihove liste.

- Ali ono što je važno da vam objasnim, da biste razumeli: ne govorimo mi ovde o tome, a mogao bih da vam govorim stotinu puta zašto je bolja Lidija Vukićević ili Miloš Vučević od bilo kojeg od vaših kandidata. Nije to poenta. Ovde je poenta hoćemo li da sačuvamo institucije, hoćemo li da sačuvamo demokratsku praksu, demokratske procedure ili nećemo - rekao je Vučić.

On se osvrnuo i na zahtev Štimac da se odmah glasa o izboru potpredsednika i ukazao da postoji lista prijavljenih govornika na tu temu.

- Ovi iz opozicije ne moraju ni da govore. Nemate pravo ni da pričate. Pa vi ste ljudi genijalni. Ja takve genije nisam u životu video. Pa gde vas bre ljudi nađoše? Da kažete: 'Ajde da glasamo, da ukinemo raspravu, a mi doneli listu govornika kod gospodina Čupića - rekao je Vučić.

Kako je ocenio, "to ni kod Lenjina i kod Trockog nije bilo, pa ni Beriji to nije na pamet padalo".

Štimac je prethodno zatražila da se odmah pređe na glasanje o potpredsednicima Skupštine Srbije, pošto, kako je rekla, poslanici liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" nisu ništa rekli ni o jednom svom kandidatu za potpredsednika parlamenta.

- Na njihovoj listi kandidata za potpredsednike ne nalaze se predstavnici nacionalnih manjina, dok se na našoj listi nalaze. Ako nemaju šta da kažu na temu svojih ili naših kandidata, mi predlažemo da se pređe na glasanje - rekla je Štimac.