"JUTROS STE TRAŽILI DA MI UZMETE I KISEONIK, PA SADA DA UZMETE I VODU" Poslanica SL skrenula pažnju na konzumaciju pića u Skupštini, ovako je Vučić odgovorio
- Na sednici Skupštine Srbije došlo je do verbalnog okršaja Aleksandra Vučića i Mirjane Nikolić zbog pijenja vode u sali.
- Nikolić je upozorila da je u sali zabranjeno konzumiranje hrane i pića, dok je Vučić odgovorio da mu je voda potrebna zbog zdravstvenog stanja.
Na jučerašnjoj sednici Skupštine Srbije došlo je do verbalnog okršaja Aleksandra Vučića, šefa poslaničke grupe "Srbija pobeđuje", i Mirjane Nikolić, poslanice Studentske liste.
Mirjana Nikolić je skrenula pažnju predsedniku Skupštine Aleksandru Čupiću na činjenicu da je u sali zabranjeno konzumiranje hrane i pića.
- Upravo smo videli konzumiranje pića - rekla je ona misleći na Vučića, koji je pio vodu iz plastične flašice.
Vučić je potom odgovorio poslanici Studentske liste.
- Ja vam neću reći, ali sumnjam, ne "sumljam", već sumnjam da je gospođa pomenula uopšte poslovnik i rekla bilo šta o poslovniku. Ali nevezano za to, pošto govorite o konzumiranju pića i govorite o konzumiranju hrane i ne znam čega, izvinite, uvaženi gospodine Čupiću, grešan sam, nisam najboljeg zdravstvenog stanja, pa je važno da imam vodu. Dobro mi je da imam vodu. Ali ona je zamerila i tražila da mi uzmete i vodu. Jutros ste tražili da mi uzmete i kiseonik, pa sada uzmete i vodu. Nemojte da se ljutite, "sumljam" da ćete u tome uspeti. E, hvala vam najlepše - rekao joj je Vučić.