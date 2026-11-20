- Ja vam neću reći, ali sumnjam, ne "sumljam", već sumnjam da je gospođa pomenula uopšte poslovnik i rekla bilo šta o poslovniku. Ali nevezano za to, pošto govorite o konzumiranju pića i govorite o konzumiranju hrane i ne znam čega, izvinite, uvaženi gospodine Čupiću, grešan sam, nisam najboljeg zdravstvenog stanja, pa je važno da imam vodu. Dobro mi je da imam vodu. Ali ona je zamerila i tražila da mi uzmete i vodu. Jutros ste tražili da mi uzmete i kiseonik, pa sada uzmete i vodu. Nemojte da se ljutite, "sumljam" da ćete u tome uspeti. E, hvala vam najlepše - rekao joj je Vučić.