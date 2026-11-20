"BIO SAM NA INFORMATIVNOM RAZGOVORU U POLICIJI!" Šešelj za Kurir: Uredno sam dao izjavu u policijskoj stanici, zvali su me na osnovu KRIVIČNE PRIJAVE
Lider Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešeljpotvrdio je za Kurir da je juče uveče bio je na informativnom razgovoru u policiji, a povodom krivične prijave koju je protiv njega još pre četiri godine podnela srpska političarka sa KiM Rada Trajković!
Nakon što su beogradski mediji obajvili da je Šešelj una razgovoru u MUP, lider Radikala je objasnio za Kurir da je u policiji bio na osnovu zahteva Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu.
- Pozvali su me na osnovu krivične prijave koju je Rada Trajković podnela protiv mene još 2022. godine, kada je mislila da je uplašene za svoju bezbednost. Pretpostavljam da su se se tada u Tužilaštvu nasmejali i stavili to u fioku, ali sa nedavnom promenom vlasti, mnogi tužioci tragaju za bilo čim - samo da se dodvore novoj vlasti. Tako su i pokušali da nađu nešto protiv mene i došli do ovih navodnih pretnji. Ja, Radi Trajković nisam nikada pretio već sam joj uputio upo, zorenje, a tim sam joj možda spasio i život jer se tada preselila iz Prištine za Beograd. Uredno sam dao izjavu u policijskoj stanici 29. novembar (PU za Grad Beograd) i moram da kažem da su svi policajci bili maksimalno korektni i ljubazni - kazao je Šešelj za Kurir.
Da podsetimo, Rada Trajković, srpska političarka sa KiM je još 2022. godine održala konferenciju u Beogradu na kojoj je kazala da joj se preti, te da "prolazi golgotu" zbog svedočenja za ubistvo Olivera Ivanovića.
Vojislav Šešelj je tada u studiju TV Pink-a postavio pitanje: kakva joj to opasnost preti po život, ali odmah zatim je ocenio da "njoj preti slična opasnost kao što je pretila Oliveru Ivanoviću".
Kurir Politika