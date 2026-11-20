- Pozvali su me na osnovu krivične prijave koju je Rada Trajković podnela protiv mene još 2022. godine, kada je mislila da je uplašene za svoju bezbednost. Pretpostavljam da su se se tada u Tužilaštvu nasmejali i stavili to u fioku, ali sa nedavnom promenom vlasti, mnogi tužioci tragaju za bilo čim - samo da se dodvore novoj vlasti. Tako su i pokušali da nađu nešto protiv mene i došli do ovih navodnih pretnji. Ja, Radi Trajković nisam nikada pretio već sam joj uputio upo, zorenje, a tim sam joj možda spasio i život jer se tada preselila iz Prištine za Beograd. Uredno sam dao izjavu u policijskoj stanici 29. novembar (PU za Grad Beograd) i moram da kažem da su svi policajci bili maksimalno korektni i ljubazni - kazao je Šešelj za Kurir.