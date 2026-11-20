ZAKUVALO SE IZMEĐU STUDENTSKE LISTE I SNS! Valentik: "SNS mafija nema pravo glasa!", Đukanović: "Demokratija je sahranjena" (VIDEO)
- Danas smo bili svedoci kako je SNS opet pokušavao da uzme u svoje ruke nešto što nije njihovo, rekla je Valentik.
- Hvala potpredsednici Parlamenta što nam je priznala kakvi diktatori su okupirali naše najviše zakonodavno telo, poručio Đukanović
Potpredsednica Skupštine Srbije i poslanica Studentske liste Sara Valentik izjavila je u holu parlamenta da "SNS mafija nema pravo govora, nema pravo da ima poslanike, nema pravo da ima potpredsednike ni generalne sekretare"!
Ova izjava usledila je nakon završetka konstitutivne sednice 15. saziva Narodne skupštine, tokom koje su sva mesta potpredsednika pripala kandidatima Studentske liste, dok su predstavnici liste SNS-a napustili salu tokom glasanja.
- Danas smo bili svedoci kako je SNS opet pokušavao da uzme u svoje ruke nešto što nije njihovo. SNS mafija nema pravo govora, nema oravo da ima poslanike, nema pravo da ima potpredsednike, nema pravo da ima generalne sekretare. Mi smo danas izabrali naše potpredsednike, šest potpredsednika, među kojima su i pripadnici nacionalnih manjina, i mnogi drugi stručnjaci. Takođe, izabrali smo i našeg predsednika Narodne skupštine, i izabrali smo novog generalnog sekretara. Tokom izbornog procesa, SNS je napustio salu i time su dokazali da ih demokratija o kojoj toliko pričaju uopšte ne zanima - poručila je Valentik sinoć u holu Skupštine Srbije.
Na to je danas reagovao poslanik SNS Vladimir Đukanović, koji je poručio da je demokratija na udaru, a da je skoro 1, 8 miliona građana ostalo bez prava na svoje predstavnike.
- Slika i prilika revolucionarnog terora koji nam je došao. Demokratija je sahranjena, sloboda govora ugašena, a skoro 1,8 milioma ljudi nemaju pravo na svoje predstavnike, niti da im se čuje glas. Hvala potpredsednici Parlamenta što nam je priznala kakvi diktatori su okupirali naše najviše zakonodavno telo - napisao je Đukanović na Iksu.