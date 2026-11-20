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Potpredsednica Skupštine Srbije i poslanica Studentske liste Sara Valentik izjavila je u holu parlamenta da "SNS mafija nema pravo govora, nema pravo da ima poslanike, nema pravo da ima potpredsednike ni generalne sekretare"!

Ova izjava usledila je nakon završetka konstitutivne sednice 15. saziva Narodne skupštine, tokom koje su sva mesta potpredsednika pripala kandidatima Studentske liste, dok su predstavnici liste SNS-a napustili salu tokom glasanja.

1/9 Vidi galeriju Studenstka lista Foto: Damir Darvišagić

- Danas smo bili svedoci kako je SNS opet pokušavao da uzme u svoje ruke nešto što nije njihovo. SNS mafija nema pravo govora, nema oravo da ima poslanike, nema pravo da ima potpredsednike, nema pravo da ima generalne sekretare. Mi smo danas izabrali naše potpredsednike, šest potpredsednika, među kojima su i pripadnici nacionalnih manjina, i mnogi drugi stručnjaci. Takođe, izabrali smo i našeg predsednika Narodne skupštine, i izabrali smo novog generalnog sekretara. Tokom izbornog procesa, SNS je napustio salu i time su dokazali da ih demokratija o kojoj toliko pričaju uopšte ne zanima - poručila je Valentik sinoć u holu Skupštine Srbije.

Na to je danas reagovao poslanik SNS Vladimir Đukanović, koji je poručio da je demokratija na udaru, a da je skoro 1, 8 miliona građana ostalo bez prava na svoje predstavnike.