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Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić na sednici održanoj u četvrtak 20. novembra izrekao je ukupno osam opomena narodnim poslanicima - sedam za poslanike Srpske napredne stranke i jednu poslaniku Studentske liste Jovu Bakiću. Svaka od ovih opomena znači i umanjenje plate.

Poslanici opozicije bili su iznenađeni količinom opomena koje je predsednik Skupštine izrekao već u prvom satu, odnosno kako je Ana Brnabić izračunala - čak sedam, od kojih je jedna izrečena šefu poslaničkog kluba naprednjaka "Srbija pobeđuje" Aleksandru Vučiću.

Iako je Brnabić isticala kao vrlinu to što kao predsednica Skupštine nije izricala opomene opoziciji ni kada su u skupštini letela jaja, toalet papir i aktivirani protvpožarni aparati, predsedavajući Čupić je nešto kasnije poručio da je parlament do sada i izgledao kako je izgledao - zato što nije bilo opomena.

Aleksandar Vučić optužio je juče Čupića da tolikim opomenama oduzima od dece narodnih poslanika, jer svaka opomena sa sobom nosi i umanjenje plate.

Koliko košta opomena, a koliko oduzimanje reči

Poslovnik o radu Narodne skupštine propisao je više nivoa kazni za narodne poslanike koji ne poštuju skupštinski red.

Prvo se izriče opomena, koja znači i kažnjavanje novčanom kaznom u visini od 10 odsto od osnovne plate. Ukoliko se narodnom poslaniku na jednoj sednici izreknu dve opomene, osnovica plate će mu biti umanjena za 20 odsto.

Ukoliko narodnom poslaniku bude oduzeta reč, biće kažnjen oduzimanjem 40 odsto od osnovne plate.

Najteža kazna je mera udaljenja sa sednice i u tom slučaju narodni poslanik se kažnjava i umanjenjem osnovne plate za 50 odsto.

Ako se poslaniku izrekne više mera za povredu reda na sednici, novčane kazne se ne sabiraju već se primenjuje samo najviša novčana kazna.

Kratak put od opomene do izbacivanja sa sednice

Poslovnik je propisao situacije u kojima se narodnim poslanicima mogu izreći opomene.

Opomenu dobija poslanik koji je: prišao govornici bez dozvole predsednika Narodne skupštine, koji govori pre nego što je zatražio i dobio reč, koji i pored upozorenja predsednika Skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu, ako prekida govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika, ili na drugi način ugrožava slobodu govora, koji se neposredno obraća drugom narodnom poslaniku, ako upotrebljava psovke i uvredljive izraze, ako iznosi činjenice i ocene koje se odnose na privatni život drugih lica ili ako drugim postupcima narušava red na sednici ili postupa protivno odredbama poslovnika.

Poslaniku kojem je dva puta izrečena opomena na jednoj sednici, a koji nastavlja da narušava red ili postupa suprotno Poslovniku - oduzima se reč.

Poslanik kojem je oduzeta reč mora da prekine svoje izlaganje, inače u suprotnom predsednik Skupštine isključuje ozvučenje i, po potrebi, određuje pauzu.

Najstroža kazna za poslanika je udaljenje sa sednice i ona sledi ukoliko poslanik posle odizumanja reči nastavlja da ometa ili sprečava rad sednice i ne poštuje odluku predsednika Skupštine. Poslanik se može udaljiti sa sednice i bez prethodnih mera u slučaju fizičkog napada na drugu osobu u zgradi Narodne skupštine.

1/53 Vidi galeriju Skupština Srbije, drugi dan konstitutivne sednice Foto: Marko Kranjc

Poslanik kojem je izrečena mera udaljenja mora odmah da napusti skupštinsku salu. Ako narodni poslanik odbije da se udalji sa sednice, predsednik Skupštine će naložiti obezbeđenu da narodnog poslanika udalji sa sednice i odrediće pauzu do izvršenja te mere.

Najpoznatiji slučaj udaljenja poslanika je kada posle petooktobarskih promena skupštinsko obezbeđenje iznosilo lidera radikala Vojislava Šešelja iz skupštinske sale.

Mere opomene i oduzimanja reči primenjuju se za dan kada su na sednici Narodne skupštine izrečene.

Mera udaljenja sa sednice primenjuje sa za narednih 20 dana zasedanja (rada) Narodne skupštine od dana udaljenja, odnosno za sednicu na kojoj je izrečena ova mera, ako sednica traje duže od 20 dana zasedanja (rada) Narodne skupštine, piše u Poslovniku.

Poslanik koji je udaljen sa sednice ima pravo da prisustvuje sednici Skupštine u danu za glasanje.

Novčane kazne poslanicima izriče Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska, dok evidenciju o izrečenim merama vodi generalni sekretar Skupštine.