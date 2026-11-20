Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se povodom, kako navode, netačnih navoda koji su 19. novembra 2026. godine objavljeni u pojedinim medijima - da je Agencija za suzbijanje korupcije u januaru ove godine podnela krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Aleksandra Šapića Višem javnom tužilaštvu u Beogradu,

- Agencija za suzbijanje korupcije krivičnu prijavu protiv navedenog javnog funkcionera podnela VJT u Beogradu 14. avgusta 2025. godine, sa dopunom od 29. avgusta 2025. godine zbog krivičnog dela iz člana 101 Zakona o sprečavanju korupcije – Neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima. Imajući u vidu da je prijavljeno krivićno delo u nadležnosti osnovnih javnih tužilaštava, VJT u Beogradu je krivičnu prijavu 30. decembra 2025. godine dostavilo na nadležnost Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.